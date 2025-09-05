Alcaraz aplasta a Djokovic y alcanza la final del US Open

QUEENS, NY – Novak Djokovic es el tercer mejor jugador de tenis del mundo. Pero a sus 38 años, al campeón de 24 “grandes” ya no le da para poner en aprietos a los dos primeros. En la primera semifinal del US Open, el serbio cayó ante el español Carlos Alcaraz por 6-4, 7-6(4), 6-2.

Alcaraz alcanza la final sin haber perdido un solo set y con dos roturas de servicio en todo el torneo. El campeón del US Open 2022 buscará su sexto título Grand Slam el domingo ante el ganador de la otra semifinal entre el italiano Jannik Sinner y el canadiense Félix Auger-Aliassime.

“Estoy muy feliz de jugar mi segunda final de US Open”, dijo Alcaraz aún sobre la pista nada más terminar el torneo. “No jugué a mi mejor nivel del torneo, pero pude mantener un buen nivel de principio a fin. Saqué bastante bien, que es importante”.

Alcaraz lidera la temporada en número de victorias (60) y título (6). Ha alcanzado la final en los últimos ocho torneos en los que ha participado desde principios de abril. La del domingo será su séptima final “grande”: ganó la cinco primeras y perdió la sexta el pasado julio en Wimbledon ante Sinner.

Si se repite esa final, será la primera vez en la era Open que dos tenistas se enfrentan en tres finales de Grand Slam en un mismo año. El ganador saldría de Nueva York como número 1 del mundo.

Celebridades en el Arthur Ashe

En un estadio Arthur Ashe plagado de celebridades la tarde del viernes -Jon Bon Jovi, Hugh Jackman, Anna Wintour, Rami Malek, Sergio García, Jimmy Butler, Stefan Edberg, entre otros-, Alcaraz, que ganó el sorteo inicial, prefirió comenzar al resto. La estrategia le funcionó, porque logró su primer break en el primer juego y fue suficiente para llevarse la primera manga gracias a la solidez al servicio. Ni siquiera permitió un punto de rotura a Djokovic en todo el primer set.

Aun así, el serbio sigue siendo un tenista excepcional y dejó puntos para el recuerdo, como un passing shot de revés a la línea, tan perfecto que hasta Alcaraz puso cara de admiración.

Nada más arrancar el segundo set Djokovic aprovechó una pequeña rendija en el servicio de Alcaraz para lograr el esquivo “break”, pero el español logró remontar el 3-0 y forzar un tie-break en el que pronto tomó ventaja gracias a los errores del serbio. Pese a un par de dejadas brillantes del veterano Djokovic que levantaron al público de sus asientos, Alcaraz cerró el set con solvencia.

Djokovic llegaba con casi 13 horas en pista en sus cinco partidos previos, mientras que Alcaraz, 22 años, había sufrido mucho menos desgaste. El serbio, visiblemente cansado y después de haber recibido asistencia médica en su hombro, se dejó ir en el tercet set, que prácticamente entregó con dos dobles faltas en el cuarto juego.

Carlos Alcaraz alcanzó su segunda final del US Open, torneo que ya ganó en 2022. Crédito: Dino García | Impremedia

