Donald Trump estará presente en la final del US Open

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estará presente este domingo en la final masculina del Abierto de Estados Unidos de tenis, según confirmó la Casa Blanca. Será la primera vez en diez años que asista al evento, considerado uno de los momentos deportivos más importantes del año en Nueva York.

La final, prevista para las 2:00 PM, enfrentará a los ganadores de las semifinales que se disputan este viernes: Carlos Alcaraz vs. Novak Djokovic y Jannik Sinner vs. Felix Auger-Aliassime.

Aunque Trump posee varios hoteles en la Gran Manzana, realizará un viaje de ida y vuelta desde Washington para presenciar el encuentro. Su presencia no sorprende, ya que el mandatario es habitual en finales deportivas de alto perfil, como el Super Bowl en Nueva Orleans, la final del Mundial de Clubes de la FIFA en Nueva Jersey y veladas de la UFC en Miami.

En todas estas ocasiones, Trump se ha convertido en protagonista, llegando incluso a disputar la atención con los propios atletas. En la final del Mundial de Clubes de la FIFA llegó a aparecer en la ceremonia de premiación, un gesto que generó controversia.

El mandatario tuvo durante años un palco en el Centro Nacional de Tenis, sede del US Open, al que solía acudir con frecuencia antes de iniciar su carrera política. Sin embargo, no asiste a una final del torneo desde 2015.

Una incógnita será la recepción que obtenga en el estadio, dado que Nueva York, ciudad natal de Trump, es tradicionalmente un bastión demócrata y progresista.

