Aseguran que un multimillonario dejará toda su fortuna como herencia a Neymar… sin conocerlo

Cuando parecía que Neymar no estaba atravesando su mejor momento, una inesperada noticia cautivó al astro surgido del Santos.

De flojo presente en el conjunto paulista y sin espacio en la selección brasileña, por decisión de Carlo Ancelotti, la estrella con pasado en el Barcelona y el PSG podría heredar una fortuna de un empresario ajeno a su familia.

Según informó la prensa de su país, Neymar habría sido designado como único heredero de la fortuna de un inversor de Porto Alegre.

El medio RIC publicó un documento en el que se firmó ante notario público la declaración del empresario que fue fechada el 12 de junio de 2023. El monto exacto de la herencia permanece sin ser divulgado, lo que ha alimentado el escepticismo y la controversia en torno al caso.

Neymar durante una convocatoria con Brasil en 2023. Crédito: Andre Penner | AP

Sin revelar la identidad del empresario

A pesar de la atención mediática, el nombre del empresario que tomó esa iniciativa se mantiene en reserva. De todos modos, personas cercanas al donante han confirmado que su patrimonio abarca propiedades, inversiones y acciones en empresas internacionales, aunque no han precisado su valor.

Según RIC, “es improbable que la suma se aproxime a la fortuna del futbolista, estimada en más de mil millones de dólares”.

El empresario, de 31 años, explicó en una entrevista los motivos que lo llevaron a elegir a Neymar como único heredero, a pesar de no tener lazos familiares, ni profesionales con él. “Me gusta Neymar, me identifico mucho con él”, afirmó, subrayando que siente empatía por los problemas físicos recurrentes que ha sufrido el ex delantero del PSG y por las críticas que suele recibir. “No es egoísta, algo poco común hoy en día”, agregó.

Además, el donante señaló que la relación entre el futbolista y su padre, Neymar Pai, quien gestiona su carrera, le recuerda a la que él mismo tuvo con su progenitor: “Su vínculo con su padre me recuerda mucho al que tuve con el mío, quien ya falleció”.

