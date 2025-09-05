Clima de hoy en Nueva York para este viernes 5 de septiembre

¿Tienes aún que elegir tu atuendo para salir por las calles de Nueva York este viernes? El pronóstico del tiempo para las siguientes horas en la Gran Manzana marca una temperatura máxima de 82 grados Fahrenheit (28ºC) y una mínima de 72 grados Fahrenheit (22ºC). La sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 86ºF (30ºC) de máxima y 86ºF (30ºC) de mínima.

¿Lloverá? Perfectamente, ésta puede ser tu próxima duda y también contamos con respuesta para ti. Según las predicciones, la posibilidad de precipitaciones es del 25% durante el día y del 2% durante la noche. La nubosidad, por su lado, será del 12% en el transcurso del día y del 12% durante la noche.

Además, se esperan vientos que alcanzarán un máximo de 10.56 mph durante la primera mitad del día y los 5.59 mph durante la noche, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada. En esta época del año, el amanecer será a las 06:26 h, mientras que el crepúsculo lo tendremos a las 19:22 h. En total habrá 13 horas de sol a lo largo del día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

En cuanto al clima de mañana en la ciudad de Nueva York se prevén más nubes que claros con probabilidad de tormentas y lluvia. Las temperaturas tendrán una variación entre los 63 y los 84 grados Fahrenheit (17 y 29ºC). Las probabilidades de lluvia serán de 59% por la mañana, 55% por la tarde y 59% por la noche.

No te olvides de revisar las últimas noticias sobre clima en www.eldiariony.com/clima

El clima en Nueva York

El clima de la Gran Manzana es un clima mayoritariamente húmedo, con inviernos fríos y veranos cálidos. Las precipitaciones son constantes durante todo el año, con tormentas durante el verano y nevadas en invierno. La proximidad del océano Atlántico ayuda a suavizar los extremos de temperatura. Los meses más fríos son entre diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy diferentes según la zona y la estación del año. Por ejemplo, en la Costa Este, los climas que predominan son el húmedo subtropical de la zona sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

El noreste estadounidense cuenta con un clima continental húmedo con lluvias comunes durante todo el año, que se convierten en tormentas en verano y nieve en invierno. El sureste de Estados Unidos tiene un clima húmedo subtropical con veranos temperaturas elevadas, inviernos frescos y notables lluvias.

En la zona oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos algo más templados y veranos muy e inviernos suaves. Los dos tienen poca probabilidad de precipitaciones dada su condición seca. El clima mediterráneo se localiza en la zona de costa del la región oeste y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.