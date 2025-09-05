Leyenda del tenis Björn Borg reveló en su autobiografía que padece cáncer de próstata

Björn Borg, uno de los mejores tenistas de todos los tiempos y símbolo de una era dorada del deporte, reveló en su autobiografía Heartbeats (Latidos del corazón) que fue diagnosticado con un cáncer de próstata “extremadamente agresivo”.

La noticia se conoció inicialmente a través del diario Expressen, que citó la descripción del libro publicada en Amazon Italia, donde se adelanta que el sueco enfrenta “el desafío más importante y aún inconcluso de su vida: un cáncer”.

A sus 69 años, Borg confirmó recientemente en una entrevista con The Associated Press que se encuentra en remisión tras una operación realizada en 2024. “No tengo nada ahora mismo. Pero cada seis meses tengo que ir y revisarme. El proceso no es algo divertido”, afirmó desde su casa en Estocolmo. “Estoy bien. Estoy bien. Y me siento muy bien”, agregó.

Lucha contra la enfermedad

El seis veces campeón de Roland Garros y ganador de cinco títulos consecutivos de Wimbledon entre 1976 y 1980, conocido como “Iceborg” por su imperturbable calma dentro de la pista, relata en su libro no solo su lucha contra la enfermedad, sino también episodios personales como su abrupto retiro del tenis a los 26 años, la experiencia con el consumo de drogas y sus relaciones familiares y afectivas.

“Pasé por momentos difíciles, pero es un alivio para mí hacer este libro. Me siento mucho mejor”, confesó Borg, quien escribió la obra junto a su esposa Patricia durante más de dos años.

El diagnóstico llegó tras años de controles preventivos. “La cuestión es que no sientes nada, te sientes bien y luego simplemente sucede”, explicó.

En septiembre de 2023, los médicos detectaron un resultado preocupante que llevó a estudios más profundos. Aunque le recomendaron no viajar, Borg voló igualmente a Vancouver para capitanear al equipo europeo en la Laver Cup. “Por supuesto que fui a Vancouver. No escuché”, dijo con su habitual determinación.

A su regreso, se sometió a más pruebas que confirmaron el cáncer. Y se programó una cirugía para febrero de 2024. “Psicológicamente… fue muy difícil, porque ¿quién sabe qué va a pasar?”, reflexionó.

Hoy, con resultados limpios en sus últimas pruebas de agosto, el ex número uno del mundo mantiene el espíritu de lucha que lo llevó a la cima del tenis mundial: “Tengo un nuevo oponente con el cáncer, uno que no puedo controlar. Pero voy a vencerlo. No me voy a rendir. Lucho como si cada día fuera una final de Wimbledon. Y esas suelen ir bastante bien, ¿no?”.

La autobiografía de Björn Borg se publicará el 18 de septiembre en Reino Unido y el 23 de septiembre en Estados Unidos. Su historia, como su tenis, promete dejar una huella duradera.

