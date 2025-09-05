Mujer gana $9,9 millones en la lotería de Indiana y comparte el premio con sus excompañeros de oficina

En Indiana, una historia de lealtad y amistad ha cautivado a los residentes locales y a los seguidores de la lotería. Milly, una mujer que llevaba más de 10 años participando en juegos de azar con un grupo de amigos, se convirtió en la ganadora de un premio mayor de $9,9 millones de dólares.

Sin embargo, lo más sorprendente no fue la suma millonaria, sino su decisión de cumplir una promesa hecha hace tiempo: compartir el dinero con sus antiguos compañeros de trabajo.

El boleto ganador fue comprado el 16 de agosto en una gasolinera local. 2 días después, Milly escaneó el billete en la aplicación oficial de la Lotería de Indiana y descubrió que su vida estaba a punto de cambiar. La emoción fue tan grande que de inmediato envió un mensaje al grupo: “¡Dios mío! ¡Todos, lo logramos! ¡Ganamos!”.

Un grupo unido por más de una década

El equipo, conocido como “Milly’s Lottery Pool”, está integrado por 5 amigos que trabajaron juntos en una fábrica de Columbus. Desde hace más de 10 años mantenían la costumbre de invertir pequeñas cantidades para jugar a la lotería, con la esperanza de algún día alcanzar el tan anhelado golpe de suerte.

Las reacciones de los miembros no se hicieron esperar. Tony, que en ese momento cenaba con su familia, confesó que la emoción fue tan fuerte que perdió el apetito. Kendra, en cambio, pensó inicialmente que se trataba de una broma, hasta que confirmó que el premio era real.

Jenny decidió convertir el anuncio en un recuerdo inolvidable: reunió a sus hijos adultos para revelarles la noticia y compartir el momento. Por su parte, Roxanne se enteró justo antes de embarcar en un crucero hacia Alaska. Aunque consideró cancelar el viaje, optó por mantener sus planes, segura de que sus amigos la esperarían para cobrar juntos.

El 28 de agosto, los 5 integrantes de “Milly’s Lottery Pool” se presentaron en la Oficina de Pago de Premios de la Lotería de Indiana, en Indianápolis. Eligieron recibir el monto en efectivo, lo que representó $4,682,171 después de impuestos. La suma se repartió entre los 5, entregando a cada uno alrededor de $936,000.

Con el dinero en mano, cada miembro ya tiene planes definidos. Algunos destinarán parte a la compra de viviendas y automóviles, mientras que otros proyectan ahorrar para garantizar estabilidad en el futuro. Lo cierto es que este inesperado premio representa un cambio significativo en sus vidas.

Una lección de fidelidad y confianza

Más allá de la fortuna, lo que ha generado mayor admiración es la decisión de Milly de mantener su palabra y repartir el dinero. A diferencia de otras historias donde los premios de lotería han dividido amistades, este caso se convirtió en un ejemplo de confianza, solidaridad y lealtad.

La historia de “Milly’s Lottery Pool” también refleja una práctica muy común en Estados Unidos: los grupos de lotería o “lottery pools”. Se trata de asociaciones informales de amigos, familiares o compañeros de trabajo que compran boletos en conjunto para aumentar sus probabilidades de ganar. Aunque la mayoría nunca alcanza un premio significativo, este caso demuestra que, en ocasiones, la constancia y el compromiso pueden traer recompensas inimaginables.

La noticia rápidamente se difundió en redes sociales y medios locales, donde muchos usuarios destacaron la generosidad del gesto y el valor de la amistad. Milly aseguró que nunca imaginó que ese boleto en particular cambiaría sus vidas, pero que estaba segura de algo: no podía quedarse con todo el dinero cuando había un compromiso de tantos años detrás.

Hoy, los 5 integrantes del grupo disfrutan no solo de la estabilidad económica que les brinda el premio, sino también de la satisfacción de haber cumplido un sueño en conjunto. La lotería, que para muchos representa solo una ilusión pasajera, se convirtió en el puente que consolidó una amistad forjada en el trabajo y sostenida por más de una década.

