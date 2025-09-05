Trump organizó una cena en la Casa Blanca para líderes tecnológicos: Musk el gran ausente

El presidente Donald Trump recibió el jueves en la noche en la Casa Blanca a los principales magnates de la tecnología durante una cena en donde estuvo presente la primera dama, Melania Trump, aunque marcada por la ausencia del CEO de Tesla, Elon Musk.

“Los conozco a todos indirectamente, y a algunos los conozco muy bien”, expresó Trump a los invitados al inicio de la cena. El mandatario se sentó al lado de su esposa y del otro lado se encontraba Mark Zuckerberg.

Musk no asistió a la cena

Más de una docena de gigantes tecnológicos estuvieron presentes como Tim Cook, director ejecutivo de Apple; Bill Gates, fundador de Microsoft; Sam Altman, fundador de OpenAI; Sundar Pichai, director ejecutivo de Google; y Satya Nadella, director ejecutivo de Microsoft, según The Hill, que fue el primero en publicar la lista de invitados.

Pero, la ausencia más notable de la noche fue la de Elon Musk, el exfuncionario y hombre de confianza de Trump, si fue invitado, pero en su cuenta de X informó que no podría asistir y que alguien iría en su lugar.

“Me invitaron, pero lamentablemente no pude asistir. Un representante mío estará allí”, escribió en X, Musk.

“Un grupo de alto coeficiente intelectual”

Trump elogió a los líderes empresariales, quienes están “liderando una revolución en los negocios y en el ingenio”.

“Este es definitivamente un grupo de alto coeficiente intelectual y estoy muy orgulloso de ellos”, comentó el presidente.

EFE señaló que la cena se llevaría a cabo en el Rose Garden, donde Trump pavimentó el césped e instaló mesas y sombrillas que emulan la configuración al aire libre de su club Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida pero debido a la lluvia el evento fue trasladado a un comedor interior.

Gates agradeció el liderazgo de Trump

El CEO de Meta, Mark Zuckerberg fue el primero en tomar la palabra diciendo que “todas las empresas presentes están realizando inversiones importantes” para “construir centros de datos e infraestructura para impulsar la próxima ola de innovación”.

Luego de una serie de halagos entre los presentes y el mandatario, Bill Gates agradeció “el increíble liderazgo” de Trump y dijo que era importante una reunión con personas que están cambiando el mundo dentro de su ámbito.

Melania Trump organizó una cumbre sobre IA ese mismo día a la que asistieron algunos de los invitados y en donde la primera daña indicó que “los robots ya están aquí. Nuestro futuro ya no es ciencia ficción”.

Con información de EFE

Sigue leyendo: