Trump: Venezuela es un “tremendo problema” y “no vamos a tolerarlo más”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, responsabilizó este miércoles al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela de agravar la crisis migratoria y el narcotráfico en territorio estadounidense, al señalar que Caracas estaría enviando a “los peores criminales del mundo” hacia la frontera norte, y advirtió que no piensa “tolerarlo más”.

“Venezuela ha actuado muy mal, tanto por el tema de las drogas como por vaciar sus cárceles y mandar a esos delincuentes a Estados Unidos. Han causado un problema tremendo y no vamos a consentirlo más”, afirmó el mandatario desde el Despacho Oval.

Las declaraciones se produjeron un día después de que las fuerzas estadounidenses abatieran en el sur del mar Caribe una lancha que, según Washington, pertenecía al Tren de Aragua y transportaba drogas. En el ataque murieron once personas.

Trump insistió este miércoles en que la embarcación llevaba “cantidades masivas de drogas destinadas a matar a mucha gente” y advirtió que las imágenes del operativo enviarán un mensaje claro: “No lo volverán a hacer”.

Cuestionado sobre por qué los 11 hombres fueron dados de baja y no fueron puestos bajo custodia, el mandatrio explicó: “En el barco hay cantidades ingentes de drogas. Todo el mundo lo entiende perfectamente”.

El presidente sostuvo que la acción militar debía interpretarse como una advertencia regional. “Tenemos que proteger a nuestro país y lo vamos a hacer. Venezuela es uno de los peores actores de todos, y ya tenemos un grupo bastante malo”, dijo.

Y reiteró: “No vamos a tolerarlo más”.

El Comando Sur difundió la noche del martes un video del ataque en el que se observa a una pequeña embarcación siendo alcanzada por disparos. La operación forma parte del amplio despliegue militar que Estados Unidos mantiene en el Caribe, una estrategia que ha reemplazado las habituales labores de cooperación con gobiernos locales y los patrullajes de la Guardia Costera por acciones de carácter letal.

El régimen de Nicolás Maduro, por su parte, ha dicho que el video publicado por EE.UU. fue hecho con Inteligencia Artificial y acusó al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, de “alentar la guerra e intentar manchar las manos de sangre al presidente Donald Trump”.

