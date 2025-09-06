El secreto de los chefs: Cómo sustituir aceite por mantequilla para un postre de ensueño

¿Quieres hacer un postre y tu receta lleva aceite, pero prefieres usar mantequilla? ¡Puedes hacerlo! Solo necesitas tener en cuenta un cálculo sencillo para mantener la textura y las características ideales del postre horneado.

Usar diferentes grasas para preparar un pastel, muffin o cualquier postre horneado es válido, pero se debe hacer en la medida correcta. De lo contrario, la diferencia se notará al probarlo.

La chef Moni Ríos explica que “la mantequilla no es solo grasa; es una mezcla de grasa y agua que contiene aproximadamente un 82 % de grasa y un 16 % de agua. En cambio, el aceite e incluso el ghee son grasas con un 100 % de tenor graso, es decir, grasa pura, sin agua”.

Por esta razón, si sustituyes las cantidades en la misma proporción, “la textura será más pesada, más grasosa, una torta más apelmazada, una torta más densa”.

Cómo hacer el cálculo

Para sutituir el aceite por mantequilla en una receta, debe ser mayor cantidad ya que la mantequilla tiene agua y esto puede afectar la textura y la consistencia. Crédito: Shutterstock

Ríos explica que el cálculo es sencillo, que puedes aplicar dependiendo de la materia grasa que desees emplear para hacer el postre.

Si la receta pide mantequilla y quieres usar aceite: “Por cada 100 g de mantequilla, multiplicas 100 por 0.82, lo que te da 82 g de grasa. Entonces, utilizarías solo 82 g de aceite o ghee”.

Si la receta pide aceite y quieres usar mantequilla: Si tienes 100 g de aceite, pero quieres usar mantequilla, divides 100 entre 0.82. El resultado te dará aproximadamente 122 g de mantequilla.

A muchos les da pereza hacer cuentas, pero en pastelería, entender las proporciones te salva de decepciones muy profundas, explica la experta. “Aquí no se trata solo de hacer por hacer, sino de pensar, calcular y hasta disfrutar mucho más el proceso”, finaliza.

