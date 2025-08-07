El secreto de los chefs: Trucos infalibles para pelar ajos en segundos y sin esfuerzo

El ajo es una hortaliza que le aporta un sabor único a las comidas y es rico en nutrientes que favorecen la salud. Este condimento versátil de la misma familia de la cebolla, el puerro y el cebollino es de origen asiático, aunque en la actualidad se cultiva en todo el mundo. Desde las salsas, a los salteados, a las cremas y siempre tendrán un toque extra de sabor con el ajo, pero ¿qué pasa cuando tenemos que pelar una gran cantidad de ajos?. Te mostramos trucos para pelar ajos recomendados por expertos.

¿Cuál es la mejor manera de pelar ajo?, no hay una respuesta definitiva porque hay muchos trucos que van desde remojarlos una noche antes, machacarlos con todo y cáscara, utilizar un cuchillo grueso y afilado para aplastarlo y otras tantas recomendaciones.

Tres expertos revelaron a Food & Wine sus mejores secretos a la hora de pelar ajos para ahorrar tiempo y ganarle a lo tedioso que puede ser retirarle la cáscara a cada uno.

Un cuchillo: el mejor aliado para pelar ajos

Los ajos se pueden conservar con aceite en vez de refrigerar. Crédito: Shutterstock

Dos chefs de Nueva York coinciden que una de las técnicas más sencillas y rápidas para pelar los ajos es aplastarlo y luego retiras las cáscaras, esto se hace con la ayuda de un cuchillo ancho y ejerciendo presión.

El chef ejecutivo del restaurante Northridge en Woolverton Inn en Stockton, Nueva Jersey, Lance Knowling, explica que su método infalible consiste en separar los dientes del bulbo con las manos y, uno a uno, los aplasta enteros, con la parte plana hacia abajo, usando la parte ancha y plana del cuchillo de

Mientras que Oliver Lange, chef ejecutivo de Next Door en Nueva York, manifiesta que lo mejor es machacar primero y luego pelarlos, ya que es más sencillo..

La clave para este método está en emplear un cuchillo del tamaño adecuado que brinde control y precisión al machacar o pelar.

El chef y gerente de contenido culinario y de redes sociales en Spiceology , Christian Gill, apuesta por el método tradicional de pelar y triturar.

“Si necesito pelar una gran cantidad, uso una tabla de cortar y la parte plana de mi cuchillo: simplemente alineo 40 dientes y me pongo a pelar. Es más directo”, indica.

Las recomendaciones para pelar los ajos comienzan por tenerlos temperatura ambiente, lo que facilitar que se desprenda la piel y se haga menos gomosa.

También aconseja rodar la cabeza de ajo contra una tabla de cortar para separar los dientes antes de machacarlos, algo similar a lo que ocurre con al rodar los cítricos para liberar el jugo, pero “en este caso ayuda a romper la tensión que une las capas de papel a los dientes”, explica.

Pelar cuando se trata de cantidades pequeñas

Hay varios trucos que pueden ayudar a que pelar ajos, sea más sencillo y rápido Crédito: Shutterstock

Si se trata de una cantidad moderada de ajo, los expertos recomienda recurrir al método tradicional de pelarlos uno a uno, sobre todo para conservar la estructura de los ajos, lo que da un aspecto cuidado.

Gill explica que cuando se trata de menos cantidad de dientes de ajo, me importa tomarme más tiempo para lograr una estructura con bordes limpios, una textura intacta para un corte consistente y una cocción uniforme.

El chef ejecutivo de The Chloe en Nueva Orleans, Ben Triola, indica que los pasos son muy sencillos: se pelan los dientes, cortando el extremo de la raíz y se pelan con los dedos bajo agua tibia, lo que suaviza la piel y evita que los dedos se peguen, luego se cortan en rodajas o julianas.

