La fría reacción de Cristiano Ronaldo a un fanático se vuelve viral (VIDEO)

La vida de un ídolo deportivo transcurre bajo la constante mirada de cámaras y seguidores, y cualquier gesto puede ser amplificado por las redes sociales.

Lo ha vuelto a comprobar Cristiano Ronaldo, quien se encuentra en el ojo del huracán tras la difusión de un video en el que su reacción hacia un fanático ha sido calificada de poco amable y arrogante.

El incidente, que supuestamente ocurrió en una de las ciudades de Arabia Saudita, donde el portugués reside y juega para el Al Nassr, muestra el momento exacto en el que un joven se acerca a él en un espacio público abarrotado.

El video, de apenas unos segundos de duración, capta a Cristiano Ronaldo caminando, escoltado por su equipo de seguridad, mientras un joven se aproxima a su lado para intentar tomarse una fotografía.

En un gesto rápido y sin detener la marcha, el astro del fútbol extiende su brazo para empujar al fanático, alejándolo. Inmediatamente después, el personal de seguridad interviene para alejar completamente al seguidor.

Otro angulo de Cristiano Ronaldo agrediendo a un fanático ❌️🤢



El peor ejemplo posible… pic.twitter.com/ntmnoX3Fnc — Sebas Crackbol (@Crackbol10) September 6, 2025

La acción ha provocado una división de opiniones en el mundo digital. Por un lado, una gran parte de los usuarios ha condenado la actitud de Ronaldo, acusándolo de no tener consideración con sus aficionados y de mostrar una falta de humildad. Para muchos, un simple gesto de cortesía habría evitado la controversia.

Por otro lado, algunos defensores del futbolista han argumentado que el video solo muestra un fragmento de la situación, y que el empujón podría haber sido un reflejo de cansancio, estrés o una medida necesaria ante un acercamiento demasiado invasivo por parte del fan.

Sigue leyendo:

Cristiano Ronaldo anotó el gol número 940 de su carrera en la goleada del Al Nassr

Gianni Infantino visita México y confirma al Estadio Azteca como sede inaugural para la Copa del Mundo de 2026

