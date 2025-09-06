Papá de Max Verstappen llamó “cobarde” al padre de Checo Pérez

Una polémica declaración de Antonio Pérez Garibay, padre de Checo Pérez, quien afirmó que Max Verstappen fue cuatro veces campeón del mundo de Fórmula 1 gracias al mexicano, provocó una dura respuesta del papá del neerlandés, Jos Verstappen, quien lo llamó “cobarde”.

Checo corrió cuatro temporadas con Red Bull, de 2021 a 2024, en las que el equipo conquistó dos títulos de Constructores, además de ser subcampeón del mundo en 2023 por detrás de Max.

“Checo estuvo cuatro años en Red Bull. ¿Cuántos años fue campeón Red Bull? Los cuatro. Esperemos que continúe los próximos cuatro sin Checo. Checo Pérez hizo campeón del mundo a Verstappen. Si a Checo Pérez le hubieran dado el Fórmula 1 que le dieron el primer año, el último año también sería campeón del mundo de Fórmula 1”, dijo Pérez Garibay.

Dura respuesta del neerlandés

La reacción de Verstappen padre se produjo en redes sociales, pues usó su cuenta de X (antes Twitter) para llamar ‘cobarde’ a Antonio Pérez.

“Qué cobarde es. Siempre le han dado el mismo material, pero tiene que pisar el acelerador”, tiró.

Wat een sukkel is dat. Hij heeft altijd hetzelfde materiaal gekregen Maar moet gewoon gas geven — Jos Verstappen (@MaVic009) September 5, 2025

Tras ser compañeros durante cuatro años, Sergio Pérez y Max Verstappen se reencontrarán en las pistas de Fórmula 1, pero ahora como rivales ya que se hizo oficial el regreso de ‘Checo’ con la naciente escudería estadounidense de Cadillac, misma que debutará a partir de la temporada 2026 junto a su nuevo coequipero el finlandés Valtteri Bottas.

