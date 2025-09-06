Un duelo de leyendas: Mike Tyson y Floyd Mayweather se enfrentarían en 2026

El boxeo, en su constante búsqueda de mega-eventos, ha vuelto a sorprendernos con una noticia que parecía imposible. De manera extraoficial, se ha filtrado la información de que Mike Tyson, a sus casi 60 años, y Floyd Mayweather Jr., cerca de los 50, habrían llegado a un acuerdo preliminar para subirse al ring en un encuentro de exhibición programado para el año 2026.

La información de este posible enfrentamiento la publicó recientemente el portal de noticias estadounidense ‘TMZ.

Afirmando que pondría cara a cara a dos estilos completamente opuestos —el poder demoledor de Tyson frente a la maestría defensiva de Mayweather—, se enmarca en la creciente tendencia de los combates entre leyendas con fines de entretenimiento y lucrativos.

El evento, más que un encuentro deportivo de alta competencia, se presenta como un espectáculo diseñado para el deleite de las masas y la generación de ingresos millonarios.

Aunque no hay una fecha definida, se espera que se realice en la primavera de 2026 y estará organizado por CSI Sports/Fight Sports. De hecho, ‘TMZ‘ recoge declaraciones de ambos boxeadores ante tal esperado combate.

“Esta pelea es algo que ni el mundo ni yo imaginamos que sucedería. Aún no puedo creer que Floyd realmente quiera hacer esto. Va a ser perjudicial para su salud, pero él quiere hacerlo, así que está firmado y va a suceder”, afirmó la leyenda de los pesos pesados.

Por su parte, Floyd Mayweather Jr. se mostró confiado y aseguró que el combate no solo le beneficiaría a él, sino también a la afición: “He estado haciendo esto durante 30 años, y no ha habido un solo peleador que pueda empañar mi legado. Ya saben que si voy a hacer algo, va a ser grande y va a ser legendario. Soy el mejor en el negocio del boxeo. Esta exhibición dará a los fanáticos lo que quieren”.

A pesar del evidente contraste entre la preocupación de Tyson y el orgullo de Mayweather, el anuncio ha encendido el debate sobre los riesgos y la validez de un combate de este calibre.

