Mike Tyson no ve con buenos ojos la pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford

A pocas semanas de uno de los combates más esperados del año, la voz de Mike Tyson ha resonado con una opinión contundente que ha polarizado a los aficionados.

El excampeón mundial ha manifestado su desaprobación a la pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford, no por la falta de talento, sino por una cuestión de equidad física en el cuadrilátero.

La principal preocupación de Tyson se centra en la disparidad de peso. Canelo es un campeón indiscutido en la división de las 168 libras, mientras que Crawford ha reinado en categorías de menor peso, lo que representa un considerable salto para él.

Tyson fue directo en su crítica: “No me gusta la pelea. ¿Por qué no me gusta? Porque no creo que sea justa. El peso es demasiado”, sentenció la leyenda en una entrevista para Bein Sports.

Su argumento es que, independientemente del talento y la técnica, un boxeador tan grande como Canelo podría tener una ventaja física insuperable que haría el combate predecible.

El hijo de Tyson también dio su opinión

Curiosamente, el punto de vista de Mike Tyson no es compartido por la siguiente generación de su familia. Su hijo, Amir J. Tyson, ofrece una perspectiva diferente, señalando que la inteligencia y las habilidades de Terence Crawford podrían compensar su desventaja de peso.

“Crawford es demasiado rápido”, dijo el menor de los Tyson en redes sociales sobre la esperada pelea. Él cree que el intelecto de Crawford es tan superior que podría neutralizar la fuerza y el peso de Canelo, creando un combate mucho más competitivo de lo que muchos, incluido su padre, piensan.

