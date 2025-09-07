Aseguran que Selena Gómez se casará a finales de septiembre

Hace unos días se confirmó que la boda de Selena Gómez y Benny Blanco se llevará a cabo a finales de septiembre, aunque aún no se ha podido revelar el sitio donde se hará la celebración.

Fuentes cercanas a la pareja le dijeron a ‘TMZ’ que la pareja ha puesto tanto empeño en la seguridad de ellos y de sus invitados, por lo que las invitaciones a la boda no incluyen la locación.

Lo que sí se sabe es que el lugar escogido está en Montecito o Santa Bárbara, en California, pero los invitados serán trasladados desde un punto de encuentro en la zona.

Hay que recordar que en las recientes semanas, los novios celebraron sus despedidas de soltero en Las Vegas, él, y en México, ella.

Por los momentos tampoco se ha revelado la lista de invitados a la boda, aunque se asume que habrá varias estrellas, pues ambos han estado ligados durante años a importantes personalidades. Aunque no se puede asegurar, todo parece indicar que la celebración será de solo un día.

Gómez y Blanco anunciaron su compromiso en diciembre del año pasado, un año después de que comenzaran su relación, aunque se conocieron en 2019.

Todo parece estar en orden para la pareja, pues poco después de anunciar su compromiso se informó que habían invertido $35 millones de dólares en una mansión en Beverly Hills, la que posiblemente usarán como su residencia principal. Aunque ambos tienen otras propiedades en Los Ángeles.

