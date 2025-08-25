Selena Gómez fue captada junto a varias amigas en un exclusivo yate en Cabo San Lucas

La cantante y actriz Selena Gómez decidió darse un respiro en su apretada agenda para tomarse un fin de semana y disfrutar del sol, mar, amigas y un exclusivo yate en Cabo San Lucas, México, en compañía de su círculo más cercano.

De acuerdo con medios como el Daily Mail, TMZ y Page Six, La exestrella Disney, de 33 años, fue vista en lo que muchos creen que fue su despedida de soltera, aunque otros de sus seguidores descartaron esta teoría debido a que no estuvo presente su amiga íntima Taylor Swift.

La intérprete, quien está ocupada planeando su boda con el productor musical Benny Blanco, de 37 años, fue vista con un traje de baño negro de una pieza sin tirantes con un escote ovalado, y disfrutando de cócteles, bailando y tomándose selfies con sus amigas.

También fue captada bajando del yate para disfrutar de algunos de los lugares de interés de la región. Para esa salida, combinó su traje de baño de una pieza con pantalones blancos y botas, además de lentes de sol y el cabello suelto.

Cabe mencionar que, aunque muchas de las amigas cercanas de Selena participaron en esta escapada por México, su amiga íntima Taylor Swift estuvo notablemente ausente, lo que desató especulaciones y debates en redes sociales.

Desliza

Mientras tanto, en el otro lado del mapa, corrió el rumor de que Benny Blanco también tuvo su propia escapada: una supuesta despedida de soltero en Las Vegas, donde estuvo acompañado por unos 25 amigos, según el portal DeuxMoi.

Lo que sí es seguro es que la boda viene en camino. El Daily Mail adelantó hace unos meses que la protagonista de la serie ‘Only Murders in the Building’ y el productor musical planean una ceremonia repleta de estrellas en California el próximo mes de septiembre.

También se dice que a la boda, que aún no tiene una fecha definida, solo asistirán sus amigos y familiares más cercanos, e incluso ya se han enviado las invitaciones, incluyendo la de Taylor Swift y su novio, Travis Kelce.

Sigue leyendo: