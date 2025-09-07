EE.UU. dispuesto a aumentar la presión sobre Rusia para forzarlo a negociar

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, afirmó este domingo que Washington está dispuesto a “aumentar la presión” sobre Rusia para forzar a Moscú a sentarse a negociar la paz en Ucrania.

Bessent habló después de que Rusia lanzara durante la madrugada su mayor ofensiva aérea contra Ucrania desde que invadió ese país hace más de tres años, con una cifra récord de más de 800 drones y más de una docena de misiles.

Toda esta ofensiva se desató, a pesar de los esfuerzos del presidente Donald Trump por detener los combates, reportó DW.

Cuatro muertos y varios heridos en ataque

“Trágicamente en Ucrania cuatro personas han muerto y más de 44 han resultado heridas. Nuestros servicios de emergencia y de primera respuesta siguen lidiando con las consecuencias del ataque en todo el país”, escribió el presidente Zelenski en X con relación al ataque la noche del sábado.

En declaraciones a la cadena NBC, Bessent afirmó que Trump y su vicepresidente, JD Vance, mantuvieron una “llamada muy productiva” con la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el pasado viernes, y que él también había conversado con la líder de la UE.

“Estamos hablando de lo que ambos, la UE y Estados Unidos, podemos hacer juntos. Y estamos dispuestos a aumentar la presión sobre Rusia”, dijo Bessent. “Pero necesitamos que nuestros socios europeos nos sigan”, añadió.

Penalización a países compren petróleo ruso

Trump amenazó con penalizar a los países que compran petróleo ruso, para cortar así una fuente clave de financiamiento para la guerra iniciada por el mandatario ruso Vladimir Putin. Pero hasta ahora solo India se vio afectada por las llamadas sanciones secundarias.

“Si Estados Unidos y la UE logran imponer más sanciones y aranceles secundarios a los países que compran petróleo ruso, la economía rusa se derrumbará. Y eso obligará al presidente Putin a sentarse a la mesa de negociaciones”, aseguró Bessent.

Mientras tanto, Volodimir Zelenski pidió a los socios una respuesta ante las continuas agresiones de Rusia.

“Es importante que hoy hayamos visto una amplia respuesta de nuestros socios a este ataque. Es evidente que Rusia intenta infligir daño a Ucrania con ataques aún más descarados. Esta es una clara señal de que Putin está poniendo a prueba al mundo: si lo aceptarán o lo tolerarán”, declaró el presidente.

Con información de Deutsche Welle

Sigue leyendo: