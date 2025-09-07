Unión Europea condena ataque masivo de Rusia contra Ucrania

Los máximos representantes de la Unión Europea condenaron los últimos ataques con misiles y drones rusos contra Ucrania, interpretándolos como una prueba de la falta de voluntad del presidente Vladimir Putin para negociar.

“Una vez más, el Kremlin se burla de la diplomacia, pisotea el derecho internacional y mata indiscriminadamente”, fie el mensaje que publicó este domingo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en X.

Por su parte, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, escribió en la misma plataforma que “hablar de paz mientras se intensifican los bombardeos y se atacan edificios gubernamentales y viviendas: esta es la versión de Putin de la ‘paz’”.

Nuevo paquete de sanciones contra Rusia

Ambos representantes de la UE también señalaron que durante el fin de semana se siguió trabajando en el decimonoveno paquete de sanciones contra Rusia por la guerra en Ucrania. Se espera que estas culminen en una propuesta de actos jurídicos en los próximos días, que luego deberá ser aprobad por los gobiernos de los 27 Estados miembros de la UE.

Entre las posibles opciones de nuevas medidas punitivas se incluyen recientemente nuevos aumentos arancelarios y prohibiciones de importación de productos rusos, así como sanciones adicionales a actores de otros países que se benefician de la guerra de Moscú contra Ucrania.

Además, se prevé un enfoque más decidido contra la denominada flota fantasma rusa, que elude las sanciones energéticas, y contra el sector financiero ruso. Con ello se pretende también evitar que las transacciones se realicen cada vez más a través de criptomonedas.

