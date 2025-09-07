Rusia establece nuevo récord de drones tras ataque masivo a Ucrania

Rusia atacó a Ucrania con una cifra récord de más de 800 drones y más de una docena de misiles durante la noche del sábado. El ataque alcanzó la capital, Kiev, donde, según los servicios de emergencias y las autoridades locales, fallecieron al menos dos personas y otras 18 resultaron heridas.

De acuerdo con el parte preliminar del Mando de las Fuerzas Aéreas de Ucrania, las fuerzas rusas lanzaron un ataque combinado con 805 drones suicidas Shahed y drones señuelo, para superar el récord previo de 740 drones de julio.

A esta ofensiva rusa se sumaron nueve misiles Iskander-K y cuatro misiles balísticos Iskander-M/KN-23. Del mismo modo, las defensas antiaéreas ucranianas derribaron 747 drones y cuatro misiles de crucero Iskander-K. Se registraron impactos de nueve misiles y 56 drones suicidas en 37 ubicaciones, con la caída de fragmentos en ocho lugares adicionales, de acuerdo con EFE.

El Servicio Estatal de Emergencias (DSNS) confirmó las muertes y heridos Kiev, mientras que el alcalde Vitali Klitchkó indicó que en el distrito de Sviatoshynskyi, un edificio residencial de nueve pisos sufrió graves daños, con la destrucción parcial de cuatro plantas.

Sede gubernamental fue afectada por los ataques

En el distrito de Darnytskyi, un edificio de cuatro plantas se incendió en los pisos superiores. La primera ministra Yulia Sviridenko, en su cuenta de Facebook, informó que el ataque dañó, por primera vez, la sede del Gobierno, afectando su techo y pisos superiores.

Por su parte, el DSNS comunicó que en Odesa resultaron heridas tres personas y un edificio de varios pisos se dañó. Los ataques en Krivói Rog y Dnipropetrovsk hirieron a cuatro personas. El ataque interrumpió el suministro eléctrico en parte de la ciudad de Kremenchuk, informó su alcalde, Vitali Maletski en Facebook.

La primera ministra Yulia Sviridenko declaró que los edificios serán restaurados, “pero las vidas perdidas no se pueden recuperar”.

“El mundo debe reaccionar ante esta destrucción no solo con palabras, sino con acciones. Es necesario aumentar la presión de las sanciones, sobre todo contra el petróleo y el gas rusos. Se necesitan nuevas restricciones que golpeen la máquina militar del Kremlin”, acotó la funcionaria, quien agregó que Ucrania necesita armas.

