El “Redeem Team” de Beijing 2008 entró al Salón de la Fama de la NBA

La selección de baloncesto de Estados Unidos que ganó el oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, conocida como el “Redeem Team”, fue exaltada este sábado al Salón de la Fama de la NBA en la ceremonia oficial celebrada en Springfield, Massachusetts.

Aquel equipo contó con figuras de talla mundial como Kobe Bryant, LeBron James, Dwyane Wade, Jason Kidd, Carmelo Anthony, Chris Paul, Dwight Howard y Chris Bosh, bajo la dirección técnica de Mike Krzyzewski.

El Naismith Basketball Hall of Fame ya había anunciado en abril a los integrantes de la clase de 2025, y este fin de semana les entregó la tradicional chaqueta naranja, símbolo del ingreso al selecto grupo desde 2016.

Además del reconocimiento colectivo, Carmelo Anthony y Dwight Howard también ingresaron al Salón de la Fama de manera individual. En el acto, LeBron James se mostró sonriente al reencontrarse con Dwyane Wade, con quien ganó dos títulos en los Miami Heat. Por su parte, Howard emocionó con un discurso dedicado a sus padres, recordando su trayectoria en la NBA y su campeonato con los Lakers.

La ceremonia también incluyó a otras leyendas como Sue Bird, cuatro veces campeona de la WNBA, y al técnico de los Chicago Bulls, Billy Donovan.

