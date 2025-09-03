Investigación reveló que los Clippers habrían usado una compañía fantasma para pagar extra a Kawhi Leonard

Kawhi Leonard fue acusado de recibir $28 millones de dólares a través de un contrato “por trabajo no presencial”, lo que podría interpretarse como un intento de evadir el tope salarial de la NBA por parte de Los Ángeles Clippers.

La denuncia fue expuesta por el periodista Pablo Torre en su programa “Pablo Torre Finds Out”, donde presentó documentos legales que apuntan a un acuerdo sospechoso.

De acuerdo con el reporte, Leonard habría recibido el dinero mediante un contrato firmado entre Aspiration, una compañía de servicios de plantación de árboles financiada por el dueño de los Clippers Steve Ballmer (en bancarrota), y KL2 Aspire LLC, empresa propiedad de la estrella de Leonard.

Una de las cláusulas, según el periodista, le permitía “negarse a proceder con cualquier acción deseada por la compañía”, lo que, en la práctica, significaba que podía recibir el pago sin realizar promoción o respaldo alguno. Otra estipulación vinculaba los pagos directamente a su permanencia en los Clippers, levantando sospechas sobre un mecanismo paralelo para incrementar sus ingresos fuera del contrato oficial con la franquicia.

La investigación revela que Clippers habrían usado a Aspiration para pagar extra a Kawhi LeonardAdemás, reveló que los pagos fueron canalizados hacia Dennis Robertson, conocido como “Tío Dennis”, asesor del jugador e investigado por la NBA en 2019 por presuntamente solicitar beneficios indebidos durante la agencia libre.

De confirmarse las acusaciones, Ballmer y la organización podrían enfrentarse a sanciones significativas, ya que la NBA prohíbe estrictamente cualquier pago externo que sirva como complemento encubierto al salario de un jugador.

