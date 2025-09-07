Empate a cero de México contra Japón generó lluvia de memes

La Selección Mexicana no pasó del empate sin goles ante Japón, en un partido amistoso que dejó más bostezos que emociones. A falta de emociones en el Oakland Coliseum de California, la creatividad de los fans en redes sociales lo complementó.

Las redes sociales reaccionaron con una avalancha de memes que convirtieron el aburrimiento en entretenimiento. El encuentro, disputado el sábado por la noche, mostró a un Tri sin ideas claras al frente, incapaz de romper la defensa nipona.

Japón, por su parte, presionó con velocidad y orden, pero tampoco logró concretar. El resultado: un 0-0 que dejó a los aficionados con más preguntas que respuestas a un año del Mundial.

Para colmo, Edson Álvarez salió lesionado antes de la media hora, encendiendo las alarmas rumbo al Mundial. Y aunque Ángel Malagón salvó al equipo en varias ocasiones, el resto del plantel no logró conectar ni con el balón.

Pero si el fútbol no dio espectáculo, los internautas sí. Las redes se llenaron de imágenes que comparaban el partido con una siesta prolongada, criticaban las decisiones tácticas de Javier Aguirre y convertían a Malagón en superhéroe nacional. Algunos incluso bromearon con que Japón parecía jugar en casa por la intensidad mostrada.

Memes del México vs. Japón

Está bien entretenido el partido de la Selección Mexicana. pic.twitter.com/GFIj8DGBbp — Pau Hdz (@PauuHdzE) September 7, 2025

La selección mexicana de el gran Vasco Aguirre:



pic.twitter.com/mXN4H4B7hY — Joelo Washed (@Jooy_cg) September 7, 2025

El sábado por la noche de todos los que no vimos a la selección mexicana



pic.twitter.com/sWpdjuIlvU — 𝐌𝐢𝐤𝐞. (@BlueCFM_) September 7, 2025

Mi honesta reacción al ver jugar a la Selección Mexicana de Fútbol de Javier Aguirre: pic.twitter.com/i4urYB8nYF — Jorge Sanz ⚽⚖️🇲🇽 (@jorgesanzs1) September 7, 2025

Hace mucha falta el matador, se extraña. pic.twitter.com/A8LEouk7fv — Elmo Fox 🦊 Claudius Nero's legión X™ (@Ta_Poupee__) September 7, 2025

La vida del cabron que no vio esta mamada de partido: pic.twitter.com/RleSpMqdhq — AlexisVegaGOAT🐐 (@rojo_cuna) September 7, 2025

Quien fué el imbécil al que se le ocurrió darle otra oportunidad al muertazo de Aguirre.

Maldito partido tan aburrido. pic.twitter.com/YYP0pac09K — Maykerum (@Maiikerum) September 7, 2025

Que feo juegan 😴 pic.twitter.com/zkqzGGxTT5 — Jaír | 16 🏆🦅 (@JairAguila7) September 7, 2025

Sigue leyendo:

· Reportan robo a la selección mexicana durante su concentración en California

· Gerardo ‘Tata’ Martino celebra el debut de Gilberto Mora: “Muy buena aparición”

· ¿Memo Ochoa o Malagón? Gerardo ‘Tata’ Martino opina sobre el dilema de la portería de México