Empate a cero de México contra Japón generó lluvia de memes
Además del empate sin goles que fue criticado en redes sociales, Edson Álvarez salió lesionado antes de la media hora
La Selección Mexicana no pasó del empate sin goles ante Japón, en un partido amistoso que dejó más bostezos que emociones. A falta de emociones en el Oakland Coliseum de California, la creatividad de los fans en redes sociales lo complementó.
Las redes sociales reaccionaron con una avalancha de memes que convirtieron el aburrimiento en entretenimiento. El encuentro, disputado el sábado por la noche, mostró a un Tri sin ideas claras al frente, incapaz de romper la defensa nipona.
Japón, por su parte, presionó con velocidad y orden, pero tampoco logró concretar. El resultado: un 0-0 que dejó a los aficionados con más preguntas que respuestas a un año del Mundial.
Para colmo, Edson Álvarez salió lesionado antes de la media hora, encendiendo las alarmas rumbo al Mundial. Y aunque Ángel Malagón salvó al equipo en varias ocasiones, el resto del plantel no logró conectar ni con el balón.
Pero si el fútbol no dio espectáculo, los internautas sí. Las redes se llenaron de imágenes que comparaban el partido con una siesta prolongada, criticaban las decisiones tácticas de Javier Aguirre y convertían a Malagón en superhéroe nacional. Algunos incluso bromearon con que Japón parecía jugar en casa por la intensidad mostrada.
Memes del México vs. Japón
