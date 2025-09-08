Carlos Alcaraz celebrará su segundo título de US Open con un tatuaje en honor a Nueva York

Carlos Alcaraz, número 1 del mundo del ranking ATP, reveló que inmortalizará su segundo título del US Open con un tatuaje especial en honor a la ciudad de Nueva York. El murciano pidió a su tatuador de confianza, Joaquín Ganga, que le dibuje en la piel dos de los grandes símbolos de la ciudad: la Estatua de la Libertad y el puente de Brooklyn.

El español, de apenas 22 años, ha convertido cada gran conquista de su carrera en una marca permanente en su cuerpo. Tras ganar su primer US Open en 2022, se grabó la fecha 11-09-22 en la parte posterior del brazo izquierdo.

Su tradición continuó en Wimbledon 2023, cuando eligió una fresa y la fecha 16-07-23 en el tobillo derecho. Después, en Roland Garros 2024, optó por la Torre Eiffel junto al 09-06-24 en su pierna izquierda, conmemorando el día en que se coronó en París.

Al margen de los títulos, Alcaraz también luce un tatuaje con significado familiar: tres letras “C” en el antebrazo izquierdo, en referencia al lema que le enseñó su abuelo paterno: “Cabeza, corazón y cojones”.

El murciano incluso utilizó la tinta como recurso promocional, tatuándose temporalmente la fecha del estreno de su documental (23-04-25). Ahora, tras su segunda conquista en Flushing Meadows, Nueva York también quedará grabada en su piel.

