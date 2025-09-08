Jannik Sinner llena de elogios el trabajo de Carlos Alcaraz

El tenista italiano Jannik Sinner, no pudo esconder la admiración que siente por su rival, el español Carlos Alcaraz, luego de la impresionante final que disputaron en la ciudad de Nueva York para el US Open, encuentro que se definió con un marcador de 2-6, 6-3, 1-6 y 4-6 para que el ibérico pudiera reconquistar el título estadounidense que ya había levantado en su carrera profesional y con el que regresa al puesto número uno del ranking mundial de la ATP.

En declaraciones ofrecidas durante la conferencia de prensa de este encuentro disputado en la metrópolis estadounidense, el jugador italiano reconoció que Alcaraz no tiene ningún tipo de debilidades y esto es algo que pudo demostrar dentro de la cancha; al mismo tiempo destacó lo impredecible que puede llegar a ser al momento de estar en la cancha y espera poder arrebatarle el primer lugar del ranking en el que se mantuvo por 65 semanas.

El italiano alcanzó esta temporada las cuatro finales de ‘Grand Slam’, conquistando Australia y Wimbledon para demostrar que se ha convertido en uno de los mejores de todo el planeta; a pesar de esto Alcaraz no se queda atrás y fue el encargado de superarlo en Roland Garros y en Estados Unidos, forjando así la nueva rivalidad del tenis que estuvo por muchos años en manos de estrellas como Rafael Nadal, Roger Federer y Novak Djokovic.

Jannik Sinner, of Italy, during the quarterfinal round of the U.S. Open tennis championships, Wednesday, Sept. 3, 2025, in New York. (AP Photo/Adam Hunger)

“Es muy sencillo, es un jugador diferente. Es así de simple. No tiene debilidades, como sí las tienen otros jugadores. Mi idea es, incluso aunque tenga que perder algunos partidos a partir de ahora, tratando de hacer cambios, es ser un jugador un poco más imprevisible, porque creo que es lo que tengo que hacer para ser mejor tenista”, expresó Sinner.

Juan Carlos Ferrero alaba a Alcaraz

El entrenador de Carlos Alcaraz, Juan Carlos Ferrero, resaltó las grandes habilidades de su jugador durante la final del Abierto de los Estados Unidos y aseguró que es “camaleónico”, por lo que tiene todo lo necesario para poder adaptarse a cualquier partido que enfrente y así poder dominar de principio a fin como ocurrió contra Sinner.

“Lo más increíble de Carlos es que sea tan bueno corrigiendo en muy poco tiempo los pequeños detalles que debe mejorar. Es camaleónico y le puedes pedir cualquier circunstancia en el partido, se adapta y al final lo consigue y eso también lo trasladamos mucho a los entrenamientos”, expresó el entrenador durante la conferencia de prensa analizando el resultado de su pupilo.

