Dayanara Torres estuvo en concierto de Bad Bunny en Puerto Rico

La boricua Dayanara Torres disfrutó el fin de semana de una de las presentaciones que Bad Bunny dio en el Coliseo de Puerto Rico como parte de su residencia en la isla del encanto.

Luego de vivir la experiencia, la actriz contó su experiencia en el programa El Gordo y la Flaca, del programa Univision.

Lili Estefan dijo muy emocionada que la Miss Universo 1993 estuvo en la famosa casita que forma parte del escenario de los conciertos del Conejo Malo.

“Gente, estoy literal dentro de la famosa casita. Es una casa funcional, esta es la cocina, la nevera, no nos van a hacer tragos. Esta es la sala, podemos ver televisión, cualquier canal. Mira, no te recuerda como a los abuelitos, las casitas del campo”, indicó.

Dayanara Torres dijo que se sentía muy honrada de estar dentro de este lugar, pues reconoció la importancia que esta residencia ha tenido en Puerto Rico, no solo porque destaca la cultura del país, sino porque también ha atraído poderosamente al turismo.

En las redes sociales compartieron algunos videos en los que se vio a la ex de Marc Anthony disfrutar del repertorio de Bad Bunny, con quien la ex reina de belleza se tomó algunas fotos para el recuerdo.

Después de que mostraron el material, Lili Estefan dijo: “Ay, pero qué maravilla. Rauli, ella estaba súperemocionada porque imagínate, el viernes estuvo aquí, el sábado vuela allá y está con Bad Bunny”.

Además, la conductora de televisión se mostró muy sorprendida de cómo la casa tiene todo para habitarla.

La residencia del reguetonero ha sido uno de los eventos más importantes del año en la industria de la música, pues su álbum ‘Debí tirar más fotos’, en el que se inspiró esta serie de conciertos arrasó en reproducciones y ahora el público boricua tiene la oportunidad de bailar y cantar estos temas cuando asisten al show.

Sigue leyendo:

· Dayanara Torres será conductora invitada en Hoy Día

· Chikybombom expone su nula amistad con Clovis Nienow y su buena vibra con Luca Onestini

· Chiky Bombom y Caramelo, la dupla que hizo vibrar a República Dominicana este fin de semana