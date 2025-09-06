Dayanara Torres y Clarissa Molina tienen un duelo de pasarela en El Gordo y la Flaca

Dayanara Torres y Clarissa Molina han cautivado en la cuenta en Instagram del programa El Gordo y la Flaca al tener un duelo de pasarela para demostrar su experiencia como ex reinas de belleza.

En el video se vio a la boricua y a la dominicana modelar a la par en el set del famoso show de entretenimiento de la cadena Univision.

Este momento no ha pasado desapercibido para la audiencia, que ha reaccionado con cientos de mensajes para hablar de las aptitudes que tienen las conductoras de televisión pese a que concursaron hace años en sus respectivos certámenes.

“Dayanara vuelve a participar y se lleva la corona nuevamente”, “Exquisita la pasarela de Dayanara”, “Dayanara fue la mujer más hermosa que Marc Anthony pudo tener”, fueron algunos mensajes que se leyeron.

Otros comentarios fueron: “Clarissa la mejor y bien hecho Dayanara”, “Dayanara está cada vez más regia, su pasarela es excelente”, “Las dos son verdaderamente hermosas, tienen clase y estilo”, “Tan hermosa Dayanara. Nuestra reina, que concurse nuevamente y gana”.

Los concursos de belleza, plataforma que impulsó a Dayanara y a Clarissa

No es secreto que los certámenes han ayudado a una gran cantidad de mujeres para darse a conocer en el mundo del entretenimiento y un ejemplo de esto son estas dos conductoras de TV y actrices, quienes luego de participar en el Miss Universo, en distintos años, se enfocaron en tener una exitosa carrera.

En el caso de Dayanara Torres es una figura muy querida por la audiencia latina en los Estados Unidos y como muestra es que la semana pasada estuvo en Hoy Día y este viernes en El Gordo y la Flaca, como conductora invitada.

Mientras que Clarissa Molina se ha ganado su puesto en el show de entretenimiento y también ha incursionado en la actuación, además de tener su propio podcast, Clarissíma, en el que conoce a fondo la vida de los famosos.

