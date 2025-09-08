Debby Ryan y Josh Dun están esperando su primer hijo

La exestrella Disney Debby Ryan y su esposo Josh Dun, baterista de Twenty One Pilots, han anunciado en redes sociales que están esperando su primer hijo.

En una de las fotos que acompaña el anuncio, se puede ver a la actriz luciendo su barriga de embarazada con un top blanco en forma de mariposa, acompañada de su esposo músico, quien sostiene unas zapatillas Vans para bebé.

También incluyeron una foto de la ecografía y una caricatura dibujada por el dúo de artistas visuales DabsMyla. Por los momentos, la pareja no ha dado detalles sobre el tiempo de embarazo, el sexo del bebé y otros detalles.

Ryan y Dun viven desde hace varios años en Columbus, Ohio, donde tienen una casa que se encargaron de reformar. El resultado fue mostrado hace un par de años en la revista especializada ‘Architectural Digest’.

Puede ser que ahora desarrollen un nuevo proyecto de reforma en el sitio para que se adapte al nuevo integrante de la familia.

Hay que recordar que la historia de amor de la actriz y del baterista ha sido bastante larga, incluso se podría considerar que son una de las parejas más sólidas.

Se conocieron y comenzaron su relación en 2013, cuando ella tenía 20 años y él 25. Sin embargo, la relación tuvo hasta que en 2018 se comprometieron. Finalmente, se casaron en secreto en Austin, Texas, en diciembre del 2019.

Sigue leyendo:

• Aseguran que Selena Gómez se casará a finales de septiembre

• Conoce la lujosa finca donde Demi Lovato se casó con Jordan Lutes

• Miley Cyrus dijo que su padre Billy Ray fumó ‘hierba’ en el set de ‘Hannah Montana’