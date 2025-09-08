Héctor Sandarti habla de su regreso a Telemundo como conductor invitado en Hoy Día

La salida de Héctor Sandarti de La Casa de los Famosos, en donde fue conductor durante tres temporadas, fue bastante lamentada por la audiencia, pues consideraban que su talento en este tipo de programas era muy importante.

Luego de esto, pasaron varios meses para que el guatemalteco fuera visto de nuevo en Telemundo, pero ya no como presentador, sino como participante en el reality show Top Chef VIP 4.

Ahora, Sandarti ha regresado, pero a Hoy Día, programa en el que estará toda esta semana como conductor invitado.

En su cuenta en Instagram, se mostró muy contento con esta oportunidad de estar en las mañanas de Telemundo al menos durante cinco días.

“Buenos días, familia. Estamos madrugando aquí en la ciudad de Miami, en Telemundo Center, porque hoy estaré como conductor invitado nada más y nada menos que en Hoy Día. Recuerden que por aquí anduve yo hace dos años, hace muchos años”, dijo.

Además, explicó que estará hasta el viernes en el show, compartiendo con los conductores en los distintos segmentos que tiene este espacio de entretenimiento.

“Así que por aquí nos vemos”, invitó Sandarti a su público.

En una publicación en su cuenta en Instagram habló de la emoción que le da estar en el show matutino de la cadena. “De vuelta a casa. Los espero toda esta semana en Hoy Día, por Telemundo”, dijo el guatemalteco.

Algunos colegas y seguidores del conductor de TV le dejaron mensajes para felicitarlo por este regreso. “Qué bueno que regresó Sandarti”, “Ya se dieron cuenta el potencial que tienes paisano, éxitos, saludos desde Costa Rica”, “Por supuesto que ahora empiezo a ver Hoy Día”, fueron algunos comentarios que dejaron.

Otros indicaron: “Como tendría que ser Héctor Sandarti, im sorry, pero lo que es y como usted no hay dos. Un buen presentador, responsable, respetuoso, claro, conciso, al punto… Gracias por poner mi tierra Guatemala en alto… Bendiciones y felicitaciones”.