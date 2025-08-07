Héctor Sandarti dice la razón por la que entró a Top Chef VIP 4

Héctor Sandarti, presentador guatemalteco de televisión, es uno de los participantes de Top Chef VIP 4, una experiencia bastante retadora para él debido a que la cocina no es uno de sus fuertes.

Luego de varios días de participación, haciendo un gran esfuerzo para sacar adelante platillos y mantenerse en la competencia, el exconductor de La Casa de los Famosos visitó el programa Hoy Día y contó cómo decidió formar parte de este reality show.

“La motivación principal que tuve, porque no cocino nada y creo que se han dado de cuenta, es que quería que el público contactara conmigo de una manera distinta. No el conductor que siempre está ecuánime, yo quería que la gente me conociera de una manera más personal”, afirmó en la conversación que tuvo con Pancho Usteri.

El famoso señaló que su intención es que lo vieran cómo es en una faceta normal, cómo enfrenta las frustraciones, se preocupa y hasta emociona.

“Cuando veo esas empanadas quemadas que tuve hace unos días, me frustró y casi, casi me sacan”, explicó.

Héctor Sandarti dijo que otras de las grandes experiencias que tuvo fue preparar el pepián guatemalteco, un plato que lo representa como guatemalteco.

“Yo dije, qué más y qué mejor que un platillo propio de Guatemala. Aunque no se veía bien, porque es un poco más caldoso, de sabor estaba bueno y los jueces se dieron cuenta”, explicó orgulloso del trabajo que hizo.

Chiky Bombom le comentó que al verlo en Top Chef VIP se ha sorprendido al ver varias de sus versiones, pero también se mostró inquieta por saber qué creía Sandarti que había aprendido de esta experiencia.

Ante esto, el conductor de TV dijo que primero fue descubrir que podía hacer cosas que no creía y bromeó con que no descarta convertirse en un gran chef y abrir hasta su propio restaurante.

