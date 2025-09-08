Isabella Ladera señala que tomará acciones legales luego de filtración de video íntimo con Béele

Isabella Ladera publicó este 8 de septiembre un comunicado para hablar del video íntimo que le filtraron en el que aparece con su ex, el cantante colombiano Béele.

En su publicación rechazó la invasión a su privacidad y dejó ver que el artista estaría vinculado con este hecho, por lo que tomará acciones legales.

Aseguró también que el intérprete de ‘Si te pillara’ le mintió desde el comienzo. “Fue testigo de cómo enfrentaba consecuencias dolorosas por su causa y, aun así, nunca dio un paso al frente para protegerme”, sostuvo.

Recordó que lo ocurrido no solo vulnera su privacidad, sino que también atenta contra su dignidad y le ha causado un inmenso dolor a ella y a su familia.

“Estoy tomando acciones legales y me encuentro recibiendo asesoría para proceder por las vías correspondientes. Tampoco voy a esconderme. Tengo compromisos laborales y responsabilidades personales que demandan mi presencia en plataformas digitales, y seguiré cumpliéndolos”, afirmó.

La venezolana añadió: “Mi valor no se define por un video, ni por la crueldad de otros. Mi historia no termina aquí”.

En el mensaje indicó que este tipo de hechos representan una forma de violencia hacia la mujer, pero lo que más lamenta son los mensajes que le dejan en las redes sociales.

“A pesar de todo, no permitiré que esto me destruya. No soy la primera, ni la única. No soy la vergüenza de esta historia. La vergüenza recae sobre quien traicionó. Yo sigo aquí, de pie, con la frente en alto. Por mí. Por mi familia. Y por todas las mujeres que han sido víctimas de un narcisista”, indicó.

Al final del mensaje, señaló: “Estoy profundamente devastada. Un momento íntimo y privado fue filtrado sin mi consentimiento, en un acto que representa una de las traiciones más crueles que he vivido”.

Esta controversia se ha convertido en un tema mediático, pues ambos tuvieron una relación bastante polémica, ya que Béele estaba con Camila Rodríguez para el momento en el que comenzó su romance con Isabella Ladera.