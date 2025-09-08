Keith Thurman asegura que destronará a Fundora el 25 de octubre

El boxeador profesional estadounidense, Keith Thurman, volverá a los primeros planos del pugilismo mundial el próximo 25 de octubre en el MGM Grand de Las Vegas, Nevada, donde se enfrentará contra Sebastian Fundora por el campeonato súper welter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Un detalle importante que realizó el peleador durante la primera conferencia de prensa oficial de este enfrentamiento es que nunca pensó en enfrentarse contra el apodado “Torre Infernal”; a pesar de esto ahora está decidido en sorprender y así convertirse en el nuevo campeón de las 154 libras.

“Para mí es un honor estar de vuelta y pelear por el título súper welter del CMB. Fundora nunca estuvo en mi radar, pero ha demostrado ser un campeón sólido con una sola derrota, así como yo”, expresó en sus declaraciones.

El reto es de una importante magnitud debido a que Fundora mide 1.97 metros y hará la tercera defensa de su cinturón, mientras que Thurman, con 1.77 metros, tendrá que implementar una impresionante estrategia con la que pueda hacerle frente a esta importante diferencia para poder hacerle frente. Sin embargo, el ex monarca welter asegura que la estatura no será un obstáculo para cumplir con su misión.

En la conferencia de prensa de presentación, Thurman recurrió a una metáfora poderosa para describir lo que significa este combate en su carrera.

“Estoy por conquistar al Monte Everest. Lo llaman ‘La Torre Infernal’, pero yo ya he estado en el fuego. Yo vivo para esto, y estamos en la cima de este deporte. Nadie tendrá razones para negarse a pelear contra Keith Thurman una vez que yo obtenga el título del CMB. He estado esperando mientras supero los contratiempos. No puedes prevenir que los verdaderos grandes campeones vuelvan a serlo tarde o temprano”, agregó el peleador.

Keith Thurman fue el mejor la noche del sábado en Brooklyn y es rey absoluto de las 147 libras. /foto CORTESÍA PBC Crédito: CORTESÍA PBC | CORTESÍA PBC

El ambiente previo al combate tuvo un toque divertido debido a que en el primer cara a cara, Thurman apareció con una silla para subirse y colocarse más alto que Fundora, provocando risas y relajando el momento. Después, al bajarse y quedar frente a frente, quedó expuesta la diferencia de casi 20 centímetros que también se hará evidente arriba del ring.

Con confianza renovada y un desafío monumental por delante, Thurman está convencido de que tiene la experiencia y el carácter para silenciar las dudas y conquistar un nuevo título mundial.

Thurman habla de Tim Tszyu

El peleador también ofreció un análisis sobre la decisión del australiano de no continuar en el octavo asalto durante su revancha con Sebastián Fundora el pasado 19 de julio en Las Vegas, considerando que el historia de este pugilista fue un punto focal para tomar dicha decisión.

“Diría que Tim Tszyu nunca habría abandonado si no lo hubieran detenido previamente en su carrera. Ha experimentado mucho daño y, por eso, su equipo sabía que estaban apostando a un Ave María. Mientras tanto, su peleador seguía recibiendo castigo y quizá no era necesario, así que simplemente se fueron a casa”, dijo en entrevista para The Ring.

“Fue sorprendente, creo que impactó a mucha gente. Pero pienso que empezaron a preocuparse por su peleador y, por primera vez en sus vidas, priorizaron su bienestar por encima de intentar lograr un milagro”, agregó Thurman en sus declaraciones.

