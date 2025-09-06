Fernando Beltrán revela los nombres de los posibles rivales de Jaime Munguía

Después de varios meses de incertidumbre, la carrera de Jaime Munguía vuelve a tomar rumbo tras comprobarse que el positivo en el control antidopaje que presentó el pasado mes de mayo fue producto de una contaminación accidental y no un hecho previsto para su subida al cuadrilátero.

Con esta aclaración por parte de las autoridades el Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Junta de Control de Boxeo Británica (BBBofC) y la UK Antidoping (UKAD) confirmaron su inocencia para que vuelva a sus actividades habituales e inicie además la búsqueda de nuevos rivales.

La resolución le devuelve tranquilidad al equipo del tijuanense, que durante este tiempo se mantuvo a la expectativa mientras Munguía se sometía a diversas pruebas para demostrar que no había cometido ninguna irregularidad. Sin embargo, el proceso lo dejó fuera de la cartelera del 13 de septiembre en Las Vegas que será protagonizada por el enfrentamiento entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Terence Crawford.

A pesar de este hecho su promotor y presidente de Zanfer, Fernando Beltrán, aseguró que Munguía nunca dejó de entrenar y está preparado para regresar a los cuadriláteros el próximo año con miras a ganar un título mundial.

Jaime Munguía dio positivo tras combate contra Bruno Surace. Crédito: John Locher | AP

En declaraciones ofrecidas a diversos medios de comunicación destacó que ya están analizando los posibles rivales para enfrentar a Munguía y es muy probable que en los próximos días den señales sobre toda esta organización; de igual forma dejó claro que más allá de esa pelea de retorno, el 2026 podría traer enfrentamientos de gran calibre.

“Seguramente la próxima semana o en los próximos 15 días escucharán el siguiente combate de Jaime Munguía. Hay peleas muy interesantes, está la de Mbilli, hay muchas peleas, muchas combinaciones que se pueden dar. El que noqueó a Berlanga (Sheeraz) también es un buen sinodal, creo que hay muchas peleas y muchas combinaciones que se pueden dar”, expresó.

El propio Beltrán reconoció que el sacrificio de perder la cartelera de septiembre fue doloroso, pero confía en que la nueva etapa traerá mejores oportunidades para poder seguir escalando en la división.

“Él no ha dejado de entrenar, sabemos que se nos fue el mes patrio de septiembre, donde tenía un lugar dentro de la cartelera del 13. Hoy estamos buscando a finales de octubre, principios de noviembre, él sigue entrenando. Falta el campamento serio, aislarse y buscar una gran pelea, y como lo dijo, buscar el camino para ser campeones del CMB”, resaltó.

De esta manera, Munguía se alista para retomar la senda competitiva con la mira puesta en escenarios internacionales y con la motivación intacta de convertirse en campeón mundial del CMB.

