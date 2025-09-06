Equipos de la Liga Expansión MX aplauden decisión del TAS sobre el ascenso

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS, Por sus siglas en inglés) sorprendió al fútbol mexicano al determinar que a partir de la temporada 2026/27 se empezará a aplicar nuevamente el descenso y ascenso en la Liga MX y la Liga Expansión MX con el objetivo de devolverle el nivel competitivo a ambas competencias que aplicaron esta medida como parte del proceso de emergencia ante la pandemia del Covid-19.

Ante este hecho el presidente de los Leones Negros, Alberto Castellanos, se mostró contento por este triunfo tras la apelación presentada por los equipos de la Liga Expansión MX al considerar que representa un punto valioso para cada una de estas organizaciones y además para los jugadores y aficionados.

Estas declaraciones las realizó durante una entrevista ofrecida para Mediotiempo, donde consideró que esta medida aportará nuevamente un mayor respaldo económico para todos los equipos de la Segunda División que ahora tendrán la oportunidad de regresar a la Liga MX para luchar por el título de campeón y además para impulsar el desarrollo competitivo de cada uno de sus atletas.

“Para nosotros es una victoria, y yo creo que para los jugadores, para los técnicos, para la afición esto debe ser una victoria, porque ahora ya sabemos, ya nos esperamos seis años. Si nos vamos a esperar un año más, no pasa nada, pero ya sabemos que el siguiente año nos vamos a preparar para empezar a competir por el ascenso, y eso cambia completamente el escenario, porque vamos a tener que salir a buscar patrocinadores, vamos a tener que conformar nuestras plantillas de jugadores más competitivas”, expresó.

“Porque si queremos ascender tenemos que competir, nuestra afición pues va a haber mayor interés, porque ahora sí está de por medio el ascenso y descenso, las televisoras, todo el mundo va a estar más atento, los mismos periodistas atentos a la categoría, la comercialización, la asistencia en el estadio, todo cambia, y eso creo que es para bien del futbol mexicano”, agregó Castellanos en sus declaraciones.

Los Leones Negros fueron uno de los equipos que formaron parte del famoso “G6” de los equipos de la Liga Expansión MX que presentaron una apelación ante el TAS para permitirles poder participar nuevamente dentro de la Liga MX; luego de analizar toda esta situación el organismo determinó que cumplirán con la regulación de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) y el ascenso se impartirá a partir del 2026.

“Claro. Pero además, regresamos a la competencia, vamos a tener otra vez una competencia arriba en la Liga MX, abajo de la gente que tiene posibilidades de descender, los que estamos ahorita en la categoría de ascenso pretendiendo ascender, los que están por descender a la Liga Premier también jugándose otro torneo, los de la Liga Premier buscando ascender, o sea, se mueve toda la pirámide, hasta la Liga TDP , se mueve toda la pirámide y eso nos hace mejores, la competencia nos hace mejores a todos, eso va a tener una repercusión mayor en el espectáculo, va a tener una repercusión mayor en la generación de jugadores, en el fortalecimiento de nuestra Selección Nacional, tiene una repercusión en todo, y deberíamos de celebrarlo, la verdad”, destacó.

“Ahora, pues, el TAS decide desestimar la denuncia, la demanda que nosotros interpusimos y nos condena a pagar los costos. Pero también nos da la certeza de que el ascenso va a regresar el 26-27, ¿no? Que era algo que no teníamos, que realmente era tan sencillo de resolver, para eso mandamos las cartas nosotros a la Federación Mexicana de Fútbol. Si la Federación Mexicana de Fútbol desde nuestra primera misiva nos dice, ¿saben qué? No es el 25- 26, ¿sí? Es el 26-27 cuando va a regresar. Asunto arreglado, ¿eh? Ahí se acaba. O sea, no hubiera habido necesidad de que fuéramos al TAS y nos hubiéramos ahorrado este desaguisado. Pero bueno, al escuchar a varios dueños de equipos decir que estaban muy cómodos con el tema de una liga cerrada, realmente nos preocupaba que llegáramos a perder ese derecho que tenemos para pelear el ascenso y descenso”, concluyó.

