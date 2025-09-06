Eddie Hearn da la fecha para el regreso de Anthony Joshua

El esperado regreso del boxeador británicao, Anthony Joshua, ya tiene una fecha tentativa según la información revelada por su promotor Eddie Hearn, quien reveló que el excampeón mundial volverá al cuadrilátero a inicios de 2026 con la intención de recuperar sensaciones y ponerse a punto antes de buscar un combate de gran magnitud contra el ya retirado Tyson Fury.

Tras la dura derrota sufrida el 21 de septiembre de 2024 en el combate protagonizado contra Daniel Dubois y donde fue enviado a la lona en cuatro ocasiones para posteriormente ser noqueado en apenas cinco asaltos, Joshua decidió tomarse un tiempo en el que viajó a África, se sometió a una operación en el codo y recién ahora ha comenzado a retomar su preparación.

Estas declaraciones las realizó Eddie Hearn durante una entrevista ofrecida para The Ring, donde explicó que el plan inmediato no es ir directamente contra un gigante de la división, sino realizar un combate de transición para que Joshua recupere ritmo y así pueda conseguir victorias de forma contundente ante el tiempo que estuvo alejado de los cuadriláteros.

“La próxima pelea de AJ será la del regreso, sacarse el óxido y ganar impulso. Esperemos que luego venga Fury, pero si no será alguien del top 5. Este será un calentamiento, así lo veo yo. No es por dinero, es para prepararse y ganar la gran pelea”, expresó.

Britain’s Anthony Joshua gestures before his joint press conference with Ukraine’s Oleksandr Usyk in Jeddah, Saudi Arabia, Wednesday, Aug. 17, 2022. Joshua is due to fight defending champion Usyk in a heavyweight boxing rematch in Jeddah on Aug. 20. (AP Photo/Hassan Ammar)

“Sin Jake Paul, diría que Joshua peleará en enero, o a más tardar a inicios de febrero. Es septiembre y recién está retomando los entrenamientos, así que diciembre es poco probable”, relató sobre la gran cantidad de meses que se especuló sobre un posible enfrentamiento contra el youtuber estadounidense que quiere seguir sumando nombres de peso a su registro de victorias.

El promotor también adelantó que el regreso no será ante un rival sencillo, aunque tampoco frente a la élite inmediata: “Va a ser alguien dentro del top 20 mundial (el próximo rival de Joshua) y todos son peligrosos. Pero AJ entiende lo que necesita tras este tiempo fuera”, puntualizó.

El gran objetivo sigue siendo convencer a Tyson Fury de salir del retiro y pactar la pelea soñada por los británicos. Según Hearn, el propio “Gypsy King” necesitaría también un combate de preparación antes de cruzarse con Joshua: “Creo que Fury también querrá una pelea de retorno antes de medirse a Joshua”.

De concretarse, ese enfrentamiento marcaría uno de los capítulos más esperados en la historia reciente del boxeo del Reino Unido.

