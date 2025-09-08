Peso Pluma hace historia en la moda: es el primer mexicano embajador del CFDA en New York Fashion Week 2025

Peso Pluma no solo domina la música regional mexicana, ahora también conquista el mundo de la moda. El artista tapatío fue nombrado embajador del Consejo de Diseñadores de Moda de Estados Unidos (CFDA) para la edición 2025 de New York Fashion Week, convirtiéndose en el primer mexicano en recibir este reconocimiento.

A sus 26 años, Hassan Emilio Kabande Laija, verdadero nombre de Peso Pluma, suma este logro a una lista en crecimiento: múltiples premios, millones de oyentes mensuales en plataformas digitales, un Grammy y una influencia cada vez más fuerte en la cultura pop global.

El nombramiento por parte del CFDA lo posiciona como la imagen oficial de NYFW, y participará en la ceremonia inaugural de la temporada Primavera/Verano 2026.

Compartiendo escenario con los grandes de la moda

En el evento compartirá escenario con grandes figuras de la moda como Thom Browne, presidente del CFDA; diseñadores como Michael Kors y Anna Sui; y modelos internacionales como Anok Yai. También estará presente la cantante puertorriqueña Young Miko, con quien Peso Pluma ha compartido escenario anteriormente.

Además, tendrá una participación activa en NYFW Live, la transmisión oficial desde el Rockefeller Center que permite a audiencias de todo el mundo acceder a las colecciones en tiempo real. Su inclusión en este espacio reafirma la presencia del talento latino en las pasarelas más importantes del mundo.

El CFDA destacó que Peso Pluma representa “el impacto global de la música y la cultura latinas en el diseño contemporáneo”, no solo por su éxito musical, sino también por su estilo distintivo que mezcla streetwear, lujo y elementos de la identidad mexicana.

Peso Pluma y Kenia OS: una pareja que impone estilo y conquista a sus fans

Mientras su carrera sigue en ascenso, la vida sentimental del cantante también ha captado la atención de la audiencia. Su relación con Kenia OS, una de las artistas femeninas más influyentes del pop urbano en español, ha sido objeto de gran interés desde que se confirmó públicamente.

El vínculo entre ambos comenzó en 2024 con la canción “Tommy & Pamela”, colaboración incluida en el álbum Éxodo de Peso Pluma. La química en el videoclip, que recrea la relación entre Tommy Lee y Pamela Anderson, no pasó desapercibida.

Meses después, la pareja fue vista en eventos públicos como el Super Bowl LIX en febrero de 2025, donde intercambiaron gestos de cariño frente a las cámaras. Desde entonces, han sido captados en conciertos, viajes y publicaciones románticas en redes sociales.

Kenia ha declarado sentirse “muy feliz” en esta etapa, mientras que Peso Pluma no ha escatimado en demostraciones de afecto, como el mensaje que le dedicó: “Me derrito por ti”.

Con una carrera internacional en pleno auge y una relación estable, Peso Pluma se consolida como uno de los artistas latinos más influyentes del momento.

