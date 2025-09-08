Revelan que Ben Affleck está molesto con Jennifer Lopez por convertir su divorcio en canciones: “Está furioso”

Ben Affleck y Jennifer Lopez sigue generando titulares, pero no porque piensen reconciliarse, sino sino por una creciente tensión tras su divorcio. Según reportes de Radar Online, el actor está profundamente molesto con su exesposa por las canciones que ha lanzado recientemente, en especial una titulada “Wreckage of You”, inspirada directamente en su matrimonio fallido.

Fuentes cercanas a la situación aseguran que Affleck considera estas letras como una exposición innecesaria de su vida privada. A pesar de haberse separado hace más de un año y haber concluido legalmente su divorcio en enero, los temas inéditos que Jennifer incluyó antes de su gira europea han reabierto heridas.

“Le preocupa que esto sea solo el comienzo y que Jen siga revelando más a través de sus letras”, reveló una fuente. “Le frustra profundamente, pero sabe que no puede hacer nada; ella tiene derecho a expresarse con su música”.

La canción que desató el conflicto

“Wreckage of You” contiene líneas que, según fanáticos y medios especializados, están claramente dirigidas a Affleck. En la canción, la cantante expresa el dolor vivido durante la separación:

“Gracias a las cicatrices que dejaste en mi corazón. Me enseñaste que las estrellas brillan más en la oscuridad.”

La letra también deja ver una intención de crecimiento personal: “El amor que quiero, el amor que necesito, empieza en mí. Ahora que encontré mi camino hasta aquí, me quedaré allí.”

Para algunos críticos, estas canciones representan un tipo de “venganza emocional” hacia el actor, mientras que Jennifer Lopez las ha descrito como una forma de sanación personal y expresión artística.

Una fuente cercana a la cantante comentó que ella se siente “libre y sin complejos” al hablar de sus emociones, y que este nuevo capítulo musical está siendo “sanador y gratificante” para ella. “Sus amigos creen que ya era hora de que Ben se sintiera incómodo”, reveló el informante.

El pleito por una propiedad en Los Ángeles

Pero el desacuerdo no se limita a la música. Según informes recientes, la ex pareja aún tiene pendiente resolver un tema financiero relacionado con una propiedad en Los Ángeles adquirida durante el matrimonio. Affleck considera que la casa representa una pérdida de dinero, ya que no se utiliza y continúa generando gastos de mantenimiento. Sin embargo, JLo se niega a venderla, lo que ha aumentado la tensión entre ambos.

“Ben cree que Jennifer está actuando de forma rencorosa”, aseguró una fuente al medio estadounidense. “Siente que lo está castigando indirectamente al negarse a vender”.

Entre confesiones cantadas y conflictos inmobiliarios, la separación de esta icónica pareja de Hollywood sigue dando de qué hablar, dejando claro que las secuelas emocionales y financieras aún no se resuelven.

