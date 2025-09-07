Jennifer Lopez y Diego Luna juntos en el musical más esperado del año

Una de las películas más esperadas del año ya tiene fecha de estreno. Se trata de El Beso de la Mujer Araña (Kiss of the Spider Woman), la nueva adaptación musical del clásico de Broadway y la novela homónima del argentino Manuel Puig.

Bajo la dirección del reconocido Bill Condon (Dreamgirls, La Bella y la Bestia), la cinta llegará a los cines de Estados Unidos el próximo 10 de octubre, con un elenco estelar encabezado por Jennifer Lopez, Diego Luna y Tonatiuh Elizarraraz.

La historia se sitúa en la Argentina de los años 80, en plena dictadura militar. En una celda de prisión, dos hombres muy distintos comparten el encierro: Luis Molina, un escaparatista encarcelado por “conducta inmoral”, y Valentín Arregui Paz, un revolucionario marxista y preso político. A pesar de sus diferencias, ambos forjan un lazo especial mientras Molina se evade de la dura realidad relatando escenas de películas ficticias protagonizadas por su diva favorita del cine: Ingrid Luna, personaje interpretado por Jennifer Lopez.

En esta adaptación musical, JLo deslumbra como la enigmática “Mujer Araña”, una figura que habita las fantasías de Molina, dando vida a 13 números musicales con coreografías y vestuarios espectaculares. Su look rubio, glamuroso y teatral ha llamado la atención desde las primeras imágenes filtradas del rodaje.

Dos grandes estrellas juntos

Por su parte, Diego Luna, quien interpreta a Valentín, sorprende con una faceta poco explorada en su carrera: canta, baila y actúa con intensidad en cada escena. El actor mexicano comparte momentos emotivos y hasta un apasionado beso con Jennifer Lopez, lo que ha elevado aún más la expectativa en torno a esta producción.

La película está basada en el exitoso musical de Broadway escrito por Terrence McNally, ganador del premio Tony, y en la aclamada novela de Manuel Puig, publicada en 1976. Cabe destacar que la primera versión cinematográfica se estrenó en 1985 y ganó el Oscar a Mejor Película en 1986.

Esta nueva versión no solo actualiza el lenguaje visual y musical, sino que también apuesta por un elenco diverso y comprometido con la historia. Además de JLo y Luna, destaca la participación de Tonatiuh Elizarraraz, quien da vida a Luis Molina con una interpretación que promete ser memorable.

Aunque el estreno en México y Latinoamérica aún no tiene fecha confirmada, se espera que el musical llegue a estas regiones poco después de su lanzamiento en EE.UU. Con una mezcla de drama, música, sensualidad y crítica social, El Beso de la Mujer Araña se perfila como uno de los estrenos más impactantes del 2025.

