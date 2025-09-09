Acusan en Florida como adulto a joven de 16 años por muerte de compañero tras pelea por video juego

Ruben Whitworth, de 16 años, está acusado por el presunto asesinato de un adolescente de 14 años, durante una pelea por un PlayStation, informó la Oficina del Sheriff del Condado de Broward. El sospechoso será juzgado como adulto y ya fue trasladado a la cárcel principal del condado.

Whithworth enfrenta cargos criminales como adulto por presuntamente apuñalar a su compañero en un hogar de acogida en Oakland Park. El joven ha sido acusado de homicidio en segundo grado.

Declarado muerto en el hospital

El 25 de agosto, los oficiales del sheriff del condado de Broward fueron llamados al 5464 NE 3 Ave. dirección donde se ubica el hogar de acogida One Hope United, cuando llegaron al lugar encontraron a Jordan Dowdy, de 14 años con heridas provocadas por un puñal en el pecho, brazo y torso.

La víctima fue trasladada de emergencia al Centro Médico Broward Health en donde tiempo más tarde fue declarado muerto, informó WSVN.

Discusión por video juego y por la tarea

Los registros relatan que después de una discusión por un video juego, además de problemas por la tarea, Whitworth se armó con un cuchillo que tenía escondido en su cinturón, entró a la fuerza en la habitación de Dowdy y lo apuñaló varias veces, destacó el mismo noticiero.

Whitworth fue arrestado por los oficiales del sheriff y trasladado en un principio al Departamento de Justicia Juvenil de Florida, pero después fue registrado en la cárcel principal del condado en Fort Lauderdale sin derecho a fianza, ya que fue acusado como adulto.

Los registros de reclusos del condado de Broward muestran que el cargo por el asesinato de Jordan Dowdy, se describe como “peligroso”, “depravado” y sin “premeditación”, reportó WPLG.

La próxima audiencia de Ruben Whitworth en la corte será el 27 de septiembre. Los detectives pidieron a cualquier persona con información sobre este caso debe llamar a Crime Stoppers del condado de Broward al 954-493-8477 puede mantener el anonimato.

