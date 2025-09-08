Inicia selección de jurado en juicio al hombre acusado de intentar matar a Trump en Florida

El juicio contra Ryan Routh, un hombre de 59 años acusado de intentar matar al presidente Donald Trump en Florida durante la campaña presidencial, dio inicio con la selección del jurado, indicaron los fiscales federales.

Se espera que Routh se represente a sí mismo durante el juicio de un mes, a pesar de su falta de experiencia legal. El acusado se declaró no culpable de cinco cargos penales, que conllevan una posible cadena perpetua.

El sujeto está formalmente acusado de intento de homicidio de un candidato presidencial y posesión de un arma de fuego para cometer un delito violento, informó ABC News.

La jueza de distrito estadounidense, Aileen Cannon, permitió que Routh asumiera su propia defensa, pero impuso reglas estrictas para evitar que el juicio se convirtiera en “un caos calculado”. Por su parte, Routh escribió en una carta a la jueza en julio.

“De ahora en adelante, me representaré a mí mismo. Desde el principio, fue ridículo considerar a un desconocido que no sabe nada de mí para que hablara por mí. Lo siento mucho, sé que esto te complica la vida”, señaló en la carta.

Planificación del ataque y posterior detención

De acuerdo con la alegación de los fiscales, Routh planeó su ataque durante meses. El 15 de septiembre de 2024 presuntamente se escondió entre los arbustos del campo de golf de Trump en Palm Beach con un rifle.

Sin embargo, un agente del Servicio Secreto logró ver el rifle y le disparó, algo que obligó a Routh a huir. Las autoridades lo arrestaron en una autopista cercana.

Los fiscales deberán demostrar que Routh no solo tuvo la intención de matar a Trump, sino que también dio al menos “un paso sustancial” para concretar su presunto plan.

Routh presuntamente adquirió un rifle de uso militar, compró más de una docena de teléfonos “quemadores” e investigó los movimientos y eventos de campaña de Trump, indicaron los fiscales.

Se alegó además que Routh intentó comprar armas antiaéreas. El sujeto habría compartido una foto del avión privado de Trump y escribió: “Necesito equipo para que Trump no salga elegido”.

Routh dejó una caja con un amigo que contenía una carta que detallaba sus planes, de acuerdo con los documentos judiciales. El sospechoso presuntamente reflexionó por escrito su sensación tras el intento.

“Este fue un intento de asesinato contra Donald Trump, pero le fallé. Hice todo lo posible y puse todo mi coraje. Ahora le toca a usted terminar el trabajo; y ofreceré $150,000 dólares a quien pueda completarlo. Él (el presidente) rompió relaciones con Irán como un niño y ahora Oriente Medio se ha desmoronado”, apuntó.

