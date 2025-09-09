Así quedó la tabla clasificatoria Conmebol al Mundial 2026: Argentina claro dominador

Terminó una nueva edición de las Eliminatorias Sudamericanas, que pese al cambio de formato para el mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, la fase clasificatoria siguió igual y entregó muchas emociones de principio a fin para definir los siete equipos afortunados.

Terminada la fecha 18, se presentó la tabla de posiciones final de la ronda eliminatoria, en la que solo quedaba pendiente la batalla por el repechaje entre Venezuela y Bolivia, con los dos jugando en condición de local, mientras que el resto solo cumplió con el respectivo calendario.

De esta manera, queda por saber cómo será el formato de las clasificatorias de la Conmebol para el mundial de 2030, pues no se ha definido si Argentina, Uruguay y Paraguay son considerados como anfitriones del certamen, pese a organizar los duelos iniciales, y si se disputará con apenas siete países.

Argentina sacó 9 puntos al segundo

De los 18 partidos disputados en competencia, el equipo de Lionel Scaloni ganó 12, empató dos y perdió cuatro. Por lo tanto, sumó 38 puntos. El dato es que la Tri (su escolta) quedó detrás con nueve menos.

Aunque no fue el mejor registro de su historia, el elenco campeón del mundo estuvo a poco de alcanzar la marca que logró antes de Qatar, donde cosechó 39 unidades en la misma cantidad de encuentros y se ubicó segundo después de la Verdeamarela.

Solo teniendo en cuenta las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2018, 2022 y 2026, la Selección Argentina logró su mejor registro en la edición anterior.

Bajo las órdenes de Jorge Sampaoli, el equipo finalizó tercero en la tabla de posiciones con 28 puntos en 18 fechas. Luego, se fue de la Copa en los octavos de final.

De cara a Qatar, con Lionel Scaloni al frente, el combinado terminó segundo solo por detrás de Brasil con 39 unidades en la misma cantidad de encuentros.

Bolivia al repechaje

Bolivia aseguró su lugar en la repesca mundialista tras vencer por 1-0 a Brasil en El Alto, en la última jornada de las eliminatorias. El resultado, sellado con un penalti convertido por Miguel Terceros tras revisión en el VAR, significó la primera derrota de la era Ancelotti al frente de la Canarinha.

El equipo del Altiplano mantuvo la ventaja durante la segunda mitad, mientras que el pentacampeón, afectado por los 4.150 metros sobre el nivel del mar, no logró generar peligro real. Ni siquiera los ingresos de Raphinha, Marquinhos, João Pedro y Estêvão cambiaron el rumbo del partido, y el portero Carlos Lampe apenas intervino más allá de un disparo lejano de Bruno Guimaraes.

El único remate destacado de Brasil en la primera parte obligó a Alisson a una estirada, pero el ritmo fue bajo y la selección visitante mostró poca capacidad ofensiva. El resultado de Colombia ante Venezuela aportó tranquilidad a La Verde, que ahora enfrentará una repesca complicada en marzo.

