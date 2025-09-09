Cristiano Ronaldo iguala a la leyenda de Guatemala Carlos ‘Pescadito’ Ruiz como máximo goleador en eliminatorias mundialistas

Dicen que en el fútbol los récords están para romperse y este martes, Cristiano Ronaldo anotó su nombre con letras doradas en la historia junto a la leyenda guatemalteca Carlos ‘Pescadito’ Ruiz. CR7 lo igualó como el máximo goleador en toda la historia de las eliminatorias mundialistas.

El delantero luso alcanzó su gol número 39 en eliminatorias mundialistas en el partido que Portugal ganó 2-3 a su similar de Hungría en la Puskas Arena de Budapest.

Al minuto 58, Ronaldo fue ejecutor de un penal que dio la ventaja 1-2 al conjunto lusitano. El encuentro era correspondiente al Grupo F de las clasificatorias de la UEFA para el Mundial del 2026 que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

Cristiano Ronaldo empató a Carlos “Pescadito” Ruiz 🇬🇹, como los máximos anotadores en la historia de las Eliminatorias Mundialistas (39 goles).



pic.twitter.com/zpR2ukhLX7 — Luis Omar Tapia (@LuisOmarTapia) September 9, 2025

Carlos ‘Pescadito’ Ruiz marcó 39 goles en duelos de eliminatoria mundialista con Guatemala entre 1998 y 2016. El chapín superó por tres tantos al iraní Ali Daei, quien durante varios años fue dueño de este récord con 36 dianas.

La leyenda centroamericana había tenido este récord en solitario, después de superar al iraní, desde el 6 de septiembre de 2016. Ese día ‘El Pescadito’ hizo historia al marcar cinco goles en la victoria de Guatemala 9-3 sobre San Vicente y Granadinas, dentro de la cuarta ronda de las Eliminatorias de Concacaf.

Por detrás CR7, Ruiz y Ali están Lionel Messi con 36 goles y el polaco Robert Lewandowski con 32 goles. Este hito acerca a Ronaldo a su meta personal de 1,000 goles. Hasta el momento son 942 dianas, de las cuales 141 han sido con Portugal en 214 encuentros.

Carlos Ruiz de Guatemala (izquierda) celebra su gol con su compañero Jean Márquez durante la primera mitad de la final de la Copa Centroamericana Tigo USA 2014 contra Costa Rica, el sábado 13 de septiembre de 2014 en Los Ángeles. (Foto AP/Mark J. Terrill)

Carlos Ruiz alcanzó sus 39 goles en un contexto de limitaciones. Jugó para una selección que nunca logró clasificar a una Copa del Mundo, enfrentando rivales en la región de Concacaf donde muchas federaciones carecen de infraestructura profesional, planificación a largo plazo o ligas competitivas y en la que México y Estados Unidos han liderado a placer por décadas.

En contraste, Cristiano Ronaldo ha disputado cinco Copas del Mundo consecutivas con Portugal. Sus 39 goles en eliminatorias se han dado en un entorno de alta exigencia táctica y física, enfrentando a selecciones como Francia, Alemania o España.



