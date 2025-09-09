Emiliano Aguilar revela la verdad sobre su distanciamiento con Ángela Aguilar

Emiliano Aguilar compartió un video el pasado lunes en sus redes sociales, en el que aprovechó para aclarar la razón por la cual no trata a su hermana Ángela Aguilar desde hace bastante tiempo. Antes de mencionar la causa, el hijo de Pepe Aguilar dijo que seguramente no le volverá a hablar a ella después de lo que aparentemente habría dicho de él.

El hijo mayor de Pepe explicó que Ángela aparentemente le habría dicho a su padre que ella ayudaba económicamente cada mes porque, según Emiliano, le habría pedido que le diera dinero. Él aprovechó para desmentir esa situación, dado que aclaró que no le hacía falta, porque él trabajaba en construcción en Estados Unidos y no comprendía la razón por la cual le diría eso al progenitor de ambos.

Sin embargo, Emiliano cree que todo se dio porque ella en ese momento se encontraba saliendo con el compositor Gussy Lau, quien le lleva 15 años de diferencia, pero eso no fue impedimento para que ellos sostuvieran un vínculo sentimental. Por ello, el hermano de Ángela cree que sí se habría gastado ese dinero que le dijo a Pepe, solo que con su entonces novio.

“Después me enteré de que mi hermana linda le estaba diciendo a mi papá que me mandaba dinero cada mes, cuando yo nunca le he pedido ni un centavo a mi hermana. Ni un centavo le he pedido y todo ese dinero estaba pasando cuando estaba con el que le hace las rolas a Christian Nodal“, mencionó en sus redes sociales.

Las críticas para ella en ese entonces no se hicieron esperar, y él destacó que se convirtió en un completo apoyo para Ángela, dado que la situación que estaba viviendo era bien compleja y los medios de comunicación se expresaban negativamente. En ese momento, él le dijo que la entendía porque había pasado por circunstancias similares, pero aseguró que le pagó mal diciéndole eso a su papá.

“Yo fui el único que le ayudó, la única persona que estuvo ahí. Hubieran visto en el camerino a ella llorando sola, yo fui el único que estaba ahí, el único que la apoyó, el único que le dijo que ‘yo también he pasado por polémicas, pero ahí estoy contigo’ para que me hicieras eso y le dijeras a mi papá que me mandas dinero cuando era una mentira”, agregó.

Sigue leyendo:

· Ni casada se salva: Pepe Aguilar revela cómo le sigue llamando la atención a Ángela

· No quieren a los Aguilar en el Grito de Independencia en Guadalajara, petición supera las 153,000 firmas

· Christian Nodal y Ángela Aguilar reaparecen tras las acusaciones de Cazzu contra el cantante mexicano