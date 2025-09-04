Christian Nodal y Ángela Aguilar reaparecen tras las acusaciones de Cazzu contra el cantante mexicano

Christian Nodal y Ángela Aguilar reaparecieron juntos en público tras las recientes declaraciones de Cazzu, quien acusó al cantante mexicano de no permitir que su hija, Inti, viajara fuera de Argentina para acompañarla en su gira.

Nodal y Ángela llegaron la tarde del miércoles 3 de septiembre al evento “Los 300 líderes 2025“, donde ambos se mostraron ajenos a la polémica, eludiendo preguntas de la prensa sobre el conflicto legal.

El 3 de septiembre, Christian Nodal y Ángela Aguilar fueron captados en la Ciudad de México, reafirmando su relación en público tras el escándalo generado por las recientes declaraciones de Cazzu sobre un conflicto legal relacionado con su hija Inti.

La pareja de cantantes llegó junta al exclusivo evento anual “Los 300 líderes 2025”, que reúne a las personalidades más influyentes de México, que se realizó en la capital mexicana.

Escapando de las preguntas, Nodal y Aguilar continúan su camino

Durante su llegada al evento, los cantantes fueron abordados por la prensa, quienes les cuestionaron sobre el conflicto legal que Cazzu reveló en el popular pódcast “Se Regalan Dudas“, en el que acusó a Nodal de negarse a permitir que su hija Inti saliera de Argentina para acompañarla en su gira.

Sin embargo, ambos artistas optaron por no hacer comentarios y continuaron su camino hacia el evento, donde fueron acompañados por Leonardo Aguilar y varios miembros de su equipo de seguridad.

Ángela Aguilar canta en “Los 300 líderes 2025”

En el evento, Ángela Aguilar se robó la atención del público cuando interpretó la emotiva canción “Contigo a la distancia” en memoria de aquellos líderes que han dejado huella en México.

La joven cantante lució con un vestido largo color azul celeste metálico, de corte sirena, mientras que Christian Nodal optó por un look completamente negro. Tras el show, la pareja se retiró del lugar sin hacer más declaraciones a la prensa.

El conflicto de Cazzu y su revelación en el pódcast

La reaparición de Christian Nodal con Ángela Aguilar llega en un momento delicado, pocos días después de que Cazzu hiciera públicas sus declaraciones sobre un pleito legal con el cantante.

En el pódcast, la cantante detalló lo difícil que fue enfrentarse a la negativa de Nodal para que Inti viajara fuera de Argentina, lo que la dejó profundamente afectada.

“Cuando le dije, ‘Yo necesito un permiso de viaje para poder llevarme a mi hija conmigo’, me sentí tan mal”, confesó Cazzu, asegurando que fue uno de los momentos más difíciles que ha vivido.

