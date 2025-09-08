Ni casada se salva: Pepe Aguilar revela cómo le sigue llamando la atención a Ángela

Pepe Aguilar habló abiertamente sobre su papel como padre y la relación que mantiene con sus hijos, en especial con Ángela Aguilar, quien recientemente se ha visto envuelta en la polémica tras su matrimonio con Christian Nodal. Durante una entrevista con el periodista Pepe Garza, el cantante dejó claro que, aunque sus hijos ya se independizaron, él continúa siendo una figura de autoridad en sus vidas.

En respuesta a quienes lo consideran un padre permisivo o alcahuete (solapador), Pepe Aguilar fue directo al aclarar que eso no es cierto y que muchas de las conversaciones importantes con sus hijos ocurren lejos del ojo público.

“No es que seas solapador, ni que seas alcahuete. ¿Tú qué sabes lo que yo hablo con mis hijos tras bambalinas? ¿Cómo saben qué broncas o no broncas han habido dentro de todo el desmadre? Nadie sabe”, declaró el artista.

Pepe Aguilar afirma que sigue regañando a Ángela Aguilar

En el caso específico de Ángela, su hija menor, quien hace poco más de un año contrajo matrimonio con Christian Nodal, Aguilar explicó que sigue hablándole con franqueza y no duda en señalarle cuando cree que está cometiendo un error. Incluso, mencionó que esa misma mañana, antes de la entrevista, tuvo una conversación con ella en ese tono.

“Los sigo fregando. Ahorita en la mañana hablé con Ángela, de otras pen%$#, y le dije: ‘Oye, serás muy señora y la chin”#$, pero yo sigo siendo tu papá y voy a ser tu papá todo el tiempo. Me podrás hacer caso o no, pero yo te voy a decir siempre lo que creo’”, compartió el intérprete de “Mujeres como tú”.

Sobre la situación actual que atraviesa su familia por la exposición mediática del matrimonio entre Ángela y Nodal, Pepe la describió como un “drama familiar” y una “situación inédita en su vida”, reconociendo el impacto emocional que ha tenido tanto en lo personal como en lo público.

También reflexionó sobre su experiencia como padre, afirmando que ha sido el reto más grande de su vida. Aunque no está completamente seguro de haber sido el mejor padre, asegura que siempre dio lo mejor de sí para guiar a sus hijos.

“Amas a las personas que estás educando y que estás tratando de llevar por un camino que crees que es bueno. Yo hice lo mejor que pude, con las armas que tenía en el momento, y estaba realmente siempre con todos mis hijos, tratando de darles lo mejor de mí. Yo no soy quién para evitarles una lección a mis hijos. Cada quien tiene que pasar por lo que tiene que pasar”, concluyó.

