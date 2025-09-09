Ford retira otro millón de autos por problema con cámara trasera que puede causar accidentes

Ford, la compañía con más retiros de autos en Estados Unidos durante 2025, anunció una nueva llamada a revisión que afecta a casi 1.5 millones de vehículos debido a fallas en la cámara trasera.

El defecto puede provocar que, al colocar el vehículo en reversa, la pantalla muestre imágenes en blanco o distorsionadas, lo que aumenta el riesgo de accidentes.

Modelos afectados

El retiro incluye autos fabricados entre 2015 y 2019 de una amplia gama de modelos: Mustang, Ranger, Transit, Transit Connect, Econoline, Edge, Expedition y las camionetas de la serie Super Duty F-250, F-350, F-450 y F-550.

También están involucrados dos modelos de la marca de lujo Lincoln: Navigator y MKC, fabricados en el mismo periodo.

Número récord de retiros

Con esta acción, Ford suma 110 llamados a revisión solo en 2025, una cifra sin precedentes para cualquier fabricante en un solo año.

Esto significa casi cuatro veces más que Chrysler, que ocupa el segundo lugar con 30 retiros.

De acuerdo con la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras (NHTSA, por sus siglas en inglés), Ford ya tiene conocimiento de al menos 18 accidentes relacionados con el defecto de la cámara, aunque no se han reportado heridos.

Atención a los clientes

Los propietarios de los vehículos serán notificados por correo y deberán acudir a un distribuidor de Ford o Lincoln para que se inspeccione y, si es necesario, se sustituya la cámara trasera.

El servicio no tendrá ningún costo e incluirá opciones como recogida, entrega y servicio móvil.

Un problema costoso para Ford

Este año, la empresa ha gastado miles de millones de dólares en retiros de vehículos que presentan fallas en baterías auxiliares, manijas de puertas y otros sistemas electrónicos, principalmente en autos fabricados antes de 2023.

Durante una llamada con inversionistas en abril de 2024, el director ejecutivo Jim Farley admitió: “Nuestras ganancias pueden ser un poco irregulares. Lo que veremos a largo plazo son menos retiros y menores costos de garantía gracias a este nuevo proceso”.

La compañía ha implementado actualizaciones técnicas en sus fábricas, apoyadas en inteligencia artificial y controles más estrictos de piezas, para detectar fallas antes de que los autos lleguen al mercado.

Además, ha utilizado un sistema de ‘build and hold’, en el que retiene unidades recién fabricadas en estacionamientos gigantes para evaluar su calidad antes de entregarlas a los clientes.

