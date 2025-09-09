La recta final del sueño: lo que necesita la Vinotinto para aferrarse al repechaje mundialista

El camino ha sido largo y lleno de obstáculos, pero para la Vinotinto, la posibilidad de jugar por primera vez una Copa del Mundo nunca había estado tan cerca.

Actualmente el equipo se ubica en el séptimo puesto de la tabla de posiciones con 18 puntos, solo un punto más que Bolivia; con los que tienen una fuerte lucha sobre el final por quedarse con ese lugar al repechaje internacional para el Mundial

Para los venezolanos, la ecuación es clara: el destino está en sus pies. Depender de otros resultados puede ser peligroso, por lo que el enfoque está en sumar la mayor cantidad de puntos posibles en su último partido en casa ante Colombia.

Yeferson Soteldo futbolista venezolano. Crédito: Ariana Cubillos | AP

Los caminos de la Vinotinto hacia el repechaje

A medida que el torneo se acerca a su fin, cada punto se vuelve invaluable. Las oportunidades de La Vinotinto para asegurar su posición en el repechaje se centran en los siguientes escenarios:

El escenario ideal: La fórmula más sencilla es ganar su último partido. Una victoria ante Colombia garantizaría su clasificación al repechaje, independientemente de lo que haga Bolivia ante Brasil. Esta opción le daría a la Vinotinto un total de 21 puntos, una cifra que los colocaría firmemente en la zona de clasificación.

: Si la Vinotinto no logra sacar los tres puntos ante Colombia en casa, y en su defecto consigue un empate o una derrota, dependería de que Bolivia no le gane a Brasil en El Alto. El peor escenario: En un escenario de catástrofe para la Vinotinto sería que perdieran o empataran su partido ante Colombia y por otro lado Bolivia gane a Brasil en casa. Esta combinación dejaría a Venezuela sin Mundial.

El análisis es claro: a pesar de la complejidad de la tabla de posiciones, el camino más seguro para la Vinotinto es el de conseguir los tres puntos. La clasificación está en sus propias manos, y ahora, más que nunca, el país entero se mantendrá expectante para ver si el sueño mundialista de Venezuela se convierte en realidad.

