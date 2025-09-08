Venezuela y Bolivia pelean el repechaje al Mundial 2026: panorama de las Eliminatorias Sudamericanas

La penúltima jornada de las Eliminatorias Sudamericanas fue decisiva para sellar los últimos pases directos y definir al aspirante al repechaje intercontinental. En simultáneo, se disputaron cuatro de los cinco encuentros de la fecha 17, con tres plazas directas y un cupo al repechaje todavía en disputa.

Argentina, Brasil y Ecuador ya habían asegurado su clasificación anticipada. Esta jornada confirmó a otros tres países: Uruguay, Colombia y Paraguay, quienes acompañarán al grupo como representantes directos de Conmebol en la Copa del Mundo.

Resultados fecha 17

Colombia goleó 3-0 a Bolivia con goles de James Rodríguez, Jhon Córdoba y Juan Fernando Quintero para asegurar su regreso al Mundial 2026.

Uruguay venció 3-0 a Perú, y Paraguay sumó un punto clave al empatar ante Ecuador, certifying su regreso al torneo tras 16 años de ausencia.

En consecuencia, los seis clasificados de Conmebol son: Argentina (38 pts), Brasil (28), Uruguay (27), Ecuador (26), Colombia (25) y Paraguay (25).

La lucha es por el repechaje

Por ahora, la pelea por la séptima plaza, que da acceso al repechaje intercontinental, queda entre Venezuela (18 puntos) y Bolivia (17 puntos). Ambas selecciones se enfrentarán en la jornada final, en un duelo directo que definirá quién seguirá soñando con el Mundial.

Sólo uno de ellos avanzará al repechaje de marzo de 2026, que abrirá la puerta al nuevo Mundial con 48 selecciones.

