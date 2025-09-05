Independiente acusó a Conmebol de “matar al fútbol” tras descalificación de Copa Sudamericana

Independiente de Avellaneda envió este viernes una dura carta al presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, en la que acusó al organismo de estar “matando al fútbol”, tras la decisión de excluir al club argentino de la Copa Sudamericana.

En la carta difundida en redes sociales, Independiente expresó su “más enérgico repudio” y sostuvo que la decisión busca favorecer a las sociedades anónimas deportivas, modelo al que responde Universidad de Chile.

“Mientras Independiente representa la esencia del fútbol sudamericano como institución social y deportiva, la Universidad de Chile ha mutado hacia un modelo orientado a la rentabilidad y especulación empresarial”, señaló el escrito.

La sanción fue anunciada el jueves, después de los graves incidentes registrados en la tribuna del estadio Libertadores de América durante el partido de vuelta de octavos de final contra Universidad de Chile, disputado el pasado 20 de agosto.

La riña entre barras de ambos equipos dejó 22 heridos y más de 100 detenidos, en su mayoría chilenos, y obligó a suspender el encuentro cuando se jugaba con empate 1-1.

Con la resolución, la Conmebol dio como clasificado al conjunto chileno, que había ganado 1-0 en la ida en Santiago, y lo promovió a cuartos de final, donde enfrentará a Alianza Lima el 18 y 25 de septiembre.

El club argentino fue más allá al calificar el fallo como un movimiento político: “Esta resolución no es un error jurídico de un tribunal: es una decisión política que desnuda la preferencia por aquellas estructuras privadas con las que resulta más sencillo proyectar convenios, negocios y beneficios futuros. La justicia deportiva ha sido pisoteada. Están matando al fútbol”.

La dirigencia del Rojo también denunció que el fallo premia la violencia:”La violencia se transforma en un atajo para evitar competir deportivamente hasta el final”.

Como medida de protesta, Independiente exigió que se retire toda referencia al club del museo de la Conmebol y que le sean devueltos los elementos que aportó a la institución.

El fallo incluye sanciones adicionales: ambos equipos deberán disputar sus próximos siete partidos internacionales como local y siete como visitante sin público.

