Las asombrosas cifras que ganarán Canelo Álvarez y Terence Crawford por su pelea en Las Vegas

El boxeo es una mezcla de arte, estrategia y, sobre todo, un negocio millonario. La confirmación del combate entre Canelo Álvarez y Terence Crawford en la capital del entretenimiento ha puesto en marcha la maquinaria publicitaria, pero ha sido la filtración de las bolsas lo que realmente ha captado la atención del mundo.

El evento no es solo una exhibición de talento, sino una demostración de la élite financiera del deporte. Las cifras, que se han dado a conocer de forma extraoficial, confirman que esta será una de las peleas más lucrativas del año.

Además será uno de los mayores pagos en la carrera de ambos boxeadores. Aunque la disparidad en las ganancias refleja el estatus actual de cada peleador en el mercado global.

Las cifras que marcan un hito

Sin duda el gran ganador financiero de la noche será Canelo Álvarez, quien se embolsará la impresionante cifra de 150 millones de dólares.

Este monto representa el pago más alto en la carrera del mexicano, debido al contrato que recientemente firmó con Turki Al-Sheikh y elevará su patrimonio a más de 750 millones de dólares, consolidándolo como uno de los atletas más ricos del planeta.

Por su parte, Terence Crawford, uno de los boxeadores más talentosos de su generación, recibirá una bolsa de 50 millones de dólares.

Aunque es una cantidad monumental, se queda muy por debajo de lo que percibirá el tapatío, lo que demuestra el poder de convocatoria de Canelo como una de las máximas figuras de taquilla del boxeo.

El enfrentamiento, que se celebrará este 13 de septiembre, es un testamento del alto valor que el mercado le ha dado a dos de los mejores exponentes del boxeo actual. Más allá de quién levante el puño en señal de victoria, ambos peleadores saldrán de la arena con sus carteras más que llenas, dejando claro que el boxeo sigue siendo un negocio que no le teme a la ambición.

