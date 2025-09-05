Canelo Álvarez terminó molesto porque su pelea no estará por televisión abierta en México

El boxeador mexicano y actual campeón indiscutido de los pesos súper medianos, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, se mostró bastante decepcionado de no poder transmitir a través de televisión abierta el combate que protagonizará el próximo 13 de septiembre contra el estadounidense Terence Crawford en la ciudad de Las Vegas, Nevada; compromiso en el que el tapatío estará arriesgando sus cinturones contra este rival que está escalando dos divisiones para poder enfrentarlo.

Esta situación la dio a conocer Rodolfo Vargas, uno de los narradores estelares de TV Azteca, empresa que se ha dedicado a transmitir todos los combates del mexicano desde el año 2015 y que por primera vez quedarán sin opciones para poder darles dicha señal a todos los fanáticos del país; destacó que el Canelo realizó muchos intentos para poder concretar esta transmisión gratuita aunque no logró convencer a los responsables.

“El primero que lamenta toda esta situación es Canelo Álvarez. Él siempre en sus contratos, en todo lo que él determina, exige que haya una ventana para México en televisión abierta. Nuestro contrato data desde el 2015, que se va haciendo año tras año y lamentablemente con esta situación de haber tantos involucrados de su promotora, con la que él hace su contrato directamente, pero a su vez la sesión de la ejecución a otra promotora y de ahí a la plataforma, en algún punto no se vigiló lo que tenía que haber sido, como ha operado en ocasiones anteriores que se abriera esa posibilidad a México”, expresó.

Nacho Beristáin ve complicado el duelo entre Canelo y Crawford. Crédito: John Locher | AP

“El primero en reaccionar ante esta situación fue el propio Saúl Álvarez. Hizo todos los esfuerzos junto con nosotros (para que fuera transmitida en televisión abierta). No es una cuestión de dinero, ya fue una cuestión de que quien posee los derechos ya no quiso echar marcha atrás para abrirle esa ventana que siempre ha tenido Saúl, que siempre piensa en su público mexicano, ¿por qué? Porque la televisión abierta les da la oportunidad a todos los seguidores del boxeo de tener sus peleas. Lamentamos mucho esta situación y de viva voz del propio Canelo, dijo que pondrá doblemente una exigencia para que esto se cumpla como tenía que haber sido”, agregó.

Para finalizar, el “Jefe” Vargas detalló que el Canelo Álvarez hizo todo lo posible para poder conseguir la transmisión de señal abierta y destacó que ya aprendió de esta situación, por lo que prometió que no le ocurrirá nuevamente para poder brindarle una buena experiencia deportiva a todos los mexicanos.

“Nosotros como Televisión Azteca la puse en la mesa (la negociación para transmitirla diferida), incluso dando una opción comercial y publicitaria a quien tenía los derechos en vivo, y nosotros evidentemente irnos en un momento de delay hasta que ellos hubieran culminado con su transmisión, para darle precisamente la oportunidad a los mexicanos de que pudieran tener la pelea. Pero lamentablemente no hubo una aceptación tampoco a esa propuesta”, concluyó Rodolfo Vargas en sus declaraciones.

Sigue leyendo:

–Golpe de Óscar Valdez: Pone en duda trilogía contra el Vaquero Navarrete

–CMB revela el cinturón que se llevará el ganador entre Canelo vs Crawford

–Luis Ángel Malagón elogia el rendimiento de Gilberto Mora: “Tiene para comerse el mundo”